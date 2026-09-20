El Hotel Arcoíris, también conocido como Suites Arcoíris, estuvo entre los establecimientos amenazados por el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá.

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(Vea también: “Situación desbordada” en Villa de Leyva: aterrador reporte de la UNGRD por incendio)

Durante la tarde de este domingo, la administradora del hotel, Eliana Suárez, apareció en videos difundidos en redes sociales pidiendo apoyo mientras las llamas avanzaban hacia las instalaciones.

La situación provocó preocupación debido a que el fuego rodeaba parte del establecimiento y se reportaba la presencia de personas que aún permanecían en el lugar. Sin embargo, horas después llegó una actualización oficial que cambió el panorama.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que la Dirección Nacional de Bomberos le confirmó que las cabañas del Hotel Arcoíris lograron salvarse del fuego.

“Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas, @DNBomberosCol me confirma que las cabañas del hotel Arcoíris se salvaron del fuego. Más temprano, los huéspedes fueron evacuados con éxito. No se reportan fallecidos ni heridos”.

El reporte fue entregado mientras continuaban las labores para controlar el incendio en el cerro San Marcos, una emergencia que ha requerido la participación de bomberos, Defensa Civil, Fuerza Pública y apoyo aéreo.

#EnDesarrollo | “El fuego nos consumió”, dijo Eliana Suárez la administradora del Hotel Arcoíris en Villa de Leyva que está siendo consumido por las llamas. Piden más apoyo de las autoridades. https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/tIpN4YiQrQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2026

Las llamas también amenazaron otros hoteles

El Hotel Arcoíris no fue el único establecimiento turístico afectado por la emergencia.

El Hotel El Duruelo también tuvo que ser evacuado y fue protegido por equipos de emergencia ante la cercanía de las llamas. De acuerdo con el balance entregado durante la jornada, los organismos de socorro trabajaron en diferentes frentes para evitar que el fuego alcanzara estructuras.

La UNGRD informó que el incendio en la vereda La Castellana, sector cerro San Marcos, se encontraba controlado en un 50 %, con personal en tierra y helicópteros realizando descargas aéreas.

La emergencia había comenzado el 19 de septiembre y el fuerte viento dificultó las labores de control. Durante la jornada del domingo, más de 250 personas participaron en las operaciones y se sumaron aeronaves para atacar los diferentes focos.

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