La reciente e inesperada muerte de la ‘influencer’ ‘Baby Demoni’ continúa bajo investigación por parte del CTI, en un caso que mantiene en vilo tanto a sus seguidores como a la opinión pública.

(Vea también: Reporte médico revelaría de qué murió ‘Baby Demoni’ y toma fuerza una versión muy dolorosa)

Hasta el momento, la hermana de la fallecida señala aparente presencia de indicios de violencia en su apartamento, aunque las cámaras de seguridad no registraron los hechos previos a la tragedia.

En diálogo con el podcast Conducta delictiva, Juliana Calderón, hermana de Yina calderón y amiga de la creadora de contenido, aseguró que las cámaras de seguridad instaladas dentro del apartamento de la joven estaban sin memoria al momento de su fallecimiento, lo que impide esclarecer qué ocurrió exactamente antes del suceso.

De acuerdo con ese testimonio, funcionarios del CTI revisaron el dispositivo en búsqueda de pistas, pero sorpresivamente encontraron que no había espacio para almacenar video.

Esta situación dificulta que los investigadores obtengan pruebas concluyentes y establezcan una secuencia precisa de los eventos, y para la familiar de ‘Baby Demoni’ es un hecho que deja dudas, ya que ella sospecha de la pareja de su hermana.

‘Samor One’, pareja de ‘Baby Demoni’ da su versión de lo que pasó

El también influencer ‘Samor One’, rompió su silencio y ofreció su versión de los hechos que precedieron el trágico fallecimiento de la joven. En una entrevista difundida por TikTok, Samor negó cualquier responsabilidad directa en su muerte y aseguró que durante los cinco años de relación nunca ejerció violencia contra ella.

Durante su intervención, Samor presentó su relato de la discusión final: afirmó que descubrió una infidelidad por parte de la influencer gracias a su hija pequeña, quien le comentó la supuesta implicación de una tercera persona. A partir de esa revelación, dijo que confrontó a Alejandra y que se produjo una fuerte pelea, tras la cual salió a tomar aire y, al regresar, la encontró en una situación crítica.

El influencer también denunció que circulaban versiones falsas sobre su papel en el caso y apuntó a “personas inescrupulosas” que, en su opinión, intentan lucrarse del fallecimiento de Alejandra. “Lamento mucho la pérdida de mi flaca… nunca le toqué un pelo”, afirmó con voz entrecortada.

Aunque Samor aseguró que no enfrenta ninguna investigación penal y que no posee antecedentes por maltrato, reveló que recibe amenazas contra su vida y la de su familia, motivo que —dijo— lo impulsó a romper el silencio.

Las nuevas declaraciones reavivan el debate sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Baby Demoni, especialmente porque, según familiares de la influencer, se encontraron evidencias de violencia en el apartamento y las cámaras de seguridad estaban sin memoria al momento del suceso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la investigación activa y advierten que aún no existen conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte. La atención se centra ahora en el análisis de audios, mensajes, testimonios y pruebas técnicas que podrían esclarecer lo ocurrido.

