Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa 'Escenarios Móviles' llevarán a cabo una edición especial del evento ‘Orígenes 2026’, que busca visibilizar y celebrar la riqueza cultural de los pueblos indígenas de Colombia y América Latina. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este encuentro tendrá lugar en la plazoleta de Lourdes el viernes 28 de agosto de 2026, desde las 6:00 p. m., y la entrada será gratuita para todo el público.

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‘Orígenes 2026’ propone una experiencia que mezcla música, memoria e intercambio de saberes ancestrales, reafirmando la importancia de la diversidad artística y cultural tanto en la ciudad como en la región. El evento reunirá a reconocidos representantes de sonoridades indígenas de Colombia, Bolivia y Ecuador, ofreciendo así una perspectiva amplia sobre el patrimonio musical andino y latinoamericano, según Idartes.

La lista de artistas invitados confirma la apuesta por la diversidad y la inclusión cultural. Por un lado, se presentará Alwa, agrupación originaria de Bolivia, caracterizada por fusionar instrumentos tradicionales, cantos ancestrales y elementos de la música contemporánea, compartiendo así expresiones y saberes propios de las comunidades indígenas bolivianas. Desde Colombia, Ukamau propondrá un enfoque creativo donde se entrelazan música, memoria e identidad y se exploran las raíces culturales de los pueblos andinos. Completa la programación el grupo ecuatoriano Jatum Mama, que basa su propuesta musical en la cosmovisión andina y las tradiciones de los pueblos originarios, con una especial atención en los valores y narrativas indígenas.

La realización de esta edición especial en la plazoleta de Lourdes, situada en la carrera 13 #63-02, localidad de Chapinero, evidencia el compromiso institucional de crear espacios gratuitos de encuentro para el reconocimiento y apropiación de las culturas indígenas. Así lo destaca el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), quien opera como fuente principal de la convocatoria, orientando esta experiencia a distintos públicos de la ciudad.

Este evento se inserta dentro de la programación cultural gratuita recurrente en el marco de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y responde a la agenda cultural que propone la administración distrital para propiciar acceso libre, educación en diversidad e intercambio de saberes a través del arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas invitados a ‘Orígenes 2026’ en Bogotá?

Según la información proporcionada por Idartes, los artistas participantes en ‘Orígenes 2026’ son Alwa (Bolivia), Ukamau (Colombia) y Jatum Mama (Ecuador). Estas agrupaciones presentarán propuestas musicales que integran instrumentos tradicionales, cantos ancestrales y temáticas vinculadas con la memoria, la identidad y la cosmovisión andina.

¿Dónde y cuándo será el concierto de música indígena ‘Orígenes 2026’ en Bogotá?

De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Distrital de las Artes, la cita es el viernes 28 de agosto de 2026, a partir de las 6:00 p. m., en la plazoleta de Lourdes, ubicada en la carrera 13 #63-02, localidad de Chapinero. La entrada será gratuita y abierta a todos los interesados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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