Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra el cantante Stiven Mesa Londoño, identificado en el ámbito musical como Blessd, junto con Santiago Jaramillo (Dímelo Jara), Laura Moreno y Julián Giraldo. Esta decisión forma parte de una investigación en su contra por presuntamente haber retenido en contra de su voluntad a Andrés Felipe Sánchez, imitador reconocido del cantante Ozuna. De acuerdo con información publicada por El Espectador, la audiencia judicial correspondiente ha sido programada para realizarse el 9 de febrero de 2027, lo que marca el inicio formal del proceso judicial para esclarecer los hechos y responsabilidades.

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Inicialmente, los señalados enfrentaban cargos de secuestro extorsivo agravado. Sin embargo, durante una audiencia desarrollada el 14 de junio, la Fiscalía modificó esta imputación y formalizó nuevos cargos: constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático. Esta modificación obedece, según los abogados de defensa Andrés Arango y Santiago Trespalacios, a la falta de pruebas suficientes que permitieran mantener la acusación de secuestro, lo que recalcaron en un comunicado tras conocerse la decisión.

De acuerdo con el testimonio presentado por Andrés Felipe Sánchez, los hechos se remontan a junio de 2022, cuando fue citado a un estudio de grabación en el sector de El Poblado, Medellín. En ese contexto, Sánchez relató que creyó asistir a una reunión de carácter amistoso, impulsado por el hecho de que Blessd había compartido contenido relacionado con un imitador en sus redes sociales. No obstante, durante el encuentro, habría sido intimidado e incluso agredido físicamente por el artista y otros presentes. Según Sánchez, la presión iba dirigida a que dejara de promover presentaciones de Jefferson Sánchez, otro imitador de Blessd, porque este habría conseguido relevancia en distintos escenarios.

Sánchez sostuvo ante las autoridades que fue obligado a firmar varias cartas en las que se comprometía a no utilizar la imagen ni la marca asociada a Blessd con fines comerciales, y fue cuestionado por la organización de espectáculos remunerados y una gira internacional con el imitador. Ninguno de los acusados aceptó los cargos formulados hasta el momento, en espera de que el proceso judicial avance.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía cambió los cargos contra Blessd en el caso del imitador de Ozuna?

Según información publicada por El Espectador, la Fiscalía General de la Nación modificó la imputación inicial de secuestro extorsivo agravado y optó por procesar a Blessd y otros implicados por constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático. La decisión se tomó porque los abogados de defensa argumentaron que no existían elementos suficientes para atribuir el delito de secuestro, lo que la Fiscalía reconoció durante la audiencia del 14 de junio.

¿Cuál fue el testimonio clave de Andrés Felipe Sánchez en el caso contra Blessd?

El testimonio de Andrés Felipe Sánchez fue determinante en la acusación, ya que detalló que, en junio de 2022, fue citado por Blessd a un estudio de grabación en Medellín, donde habría sido intimidado y agredido. Sánchez declaró ante las autoridades que fue obligado a firmar documentos para no comercializar la imagen de Blessd y cuestionado por la promoción de presentaciones y giras con imitadores del cantante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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