Por: Caracol Televisión

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Durante su visita al matutino, Carlos Torres, que reaccionó a la llegada del hijo de Carolina Ramírez, abrió las puertas a algunos recuerdos de su infancia y habló de una de las personas más importantes de su vida: su hermano.

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El actor recordó con especial cariño los años que vivió en Barranquilla, una etapa que, según contó, estuvo marcada por los juegos en la calle, los amigos del barrio y, especialmente, la compañía de su familiar. Carlos explicó que en su familia son cuatro hermanos: dos mujeres mayores, su hermano y él, quien es el menor de todos.

Quién es el hermano de Carlos Torres

El hermano de Carlos Torres estudió Administración de Empresas y está más vinculado a los asuntos familiares y empresariales. El actor contó que ambos también trabajan juntos y que su hermano está presente en diferentes decisiones relacionadas con sus negocios e inversiones.

Ambos tienen una diferencia de dos años, pero comparten una particularidad: cumplen años el mismo día; no obstante, su conexión va más allá de eso. El actor aseguró que, cuando piensa en sus recuerdos más importantes, su hermano aparece prácticamente en todos.

“No recuerdo donde no esté mi hermano. Todos mis buenos recuerdos y todos mis momentos especiales, él está ahí siempre”, expresó Carlos durante su conversación en ‘Día a Día’.

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Carlos reconoció que durante su infancia también tuvieron diferencias y protagonizaron varias peleas, principalmente por cosas propias de la edad, como juguetes. Sin embargo, aseguró que esa etapa quedó atrás y que desde hace mucho tiempo no tienen una pelea. Y es que a medida que fueron creciendo se dieron cuenta que compartían gustos y formas de ver la vida.

El barranquillero incluso reconoció que la relación que tiene actualmente con su hermano le parece especial, pues considera que no es sencillo alcanzar un nivel de confianza y entendimiento tan grande entre dos hermanos.

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