Amparo Grisales dio su opinión sobre la gestión de Abelardo de la Espriella al frente de la Presidencia de Colombia y no escatimó en elogios hacia el mandatario. La actriz y jurado del programa ‘Yo me llamo’ manifestó su alivio por su llegada al poder, asegurando que el país habría tomado un camino muy distinto de no haber ocurrido ese cambio.

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En declaraciones recogidas recientemente, Grisales fue directa al valorar lo que, para ella, representa De la Espriella para Colombia: “A mí me encanta que haya llegado el ‘Tigre’, porque la verdad, si no, nos hubiéramos ido no sé a dónde. Y eso yo creo que nos dimos cuenta muchos”, afirmó la reconocida figura del entretenimiento nacional en Caracol Radio.

La actriz también se refirió a quienes, en su opinión, se niegan a reconocer los avances de la administración. “Claro que hay otros que son ciegos, no siguen como sin querer ver muchas cosas”, señaló Grisales en la entrevista con Gustavo Gómez, sin ahondar en nombres específicos, pero dejando en claro que percibe una polarización frente a la gestión del presidente.

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Entre los aspectos que más destacó de De la Espriella estuvo su ritmo de trabajo y la conformación de su gabinete. “Me parece que es súper trabajador, que se ha rodeado de muy buena gente, de gente idónea en cada tema. Entonces, o sea, uno lo ve trabajando de verdad, y eso nos hacía falta”, expresó con entusiasmo.

Grisales cerró sus comentarios con un mensaje de optimismo hacia el futuro del país bajo esta administración: “La gente está muy optimista, y yo creo que él va a cumplir y trabaja muchísimo”, concluyó la artista, cuyas palabras rápidamente circularon en redes sociales y generaron reacciones entre seguidores y detractores por igual.

#LosProtagonistas I La actriz Amparo Grisales, en conversación con Gustavo Gómez, opinó sobre la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia del país. 🎙️ “A mí me encanta que haya llegado el tigre, porque la verdad nos hubiéramos ido no sé a dónde”, aseguró. 🔗 Escuche… pic.twitter.com/xsEYMrYKa7 — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 15, 2026

¿Por qué Abelardo de la Espriella es conocido como ‘el Tigre’?

Abelardo de la Espriella es un abogado penalista colombiano de amplia trayectoria, conocido por defender casos de alto perfil en el país. Su apodo ‘el Tigre’ lo acompañó desde sus años en los estrados judiciales y se consolidó como parte de su imagen pública antes de su llegada a la política. Aprovechó ese sobrenombre para impulsar su campaña con la que llegó a la Presidencia en las elecciones de 2026.

¿Qué opinan los colombianos sobre la gestión de De la Espriella en la Presidencia?

La percepción ciudadana sobre su mandato es diversa: mientras sectores de la opinión pública celebran su estilo directo y su capacidad de gestión, otros mantienen una postura crítica frente a las decisiones de su Gobierno, lo que derivó en protestas el pasado 14 de octubre. El debate sobre su administración sigue siendo uno de los temas más activos en la conversación política nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.