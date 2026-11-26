Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en Bogotá, será el escenario para una jornada especial de los Mercados Campesinos Bogotanos el sábado 28 de noviembre de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, según informa el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Este evento invita a los ciudadanos a acercarse y conocer de primera mano a los productores del campo, quienes ofrecerán productos frescos y sin intermediarios en las instalaciones del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 no. 10-69, lobby. La jornada promete ser una oportunidad para que los capitalinos disfruten de la esencia rural en plena ciudad y contribuyan al apoyo de quienes cultivan diariamente los alimentos que se consumen en los hogares.

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La relevancia de esta propuesta radica en el objetivo de promover el bienestar de la comunidad bogotana a través del consumo de alimentos de alta calidad y el respaldo directo a los campesinos. Al eliminar a los intermediarios, los productores pueden recibir un pago más justo por su trabajo y, al mismo tiempo, los asistentes acceden a productos más frescos y saludables. De acuerdo con lo difundido por el portal oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no se requiere compra de boleta ni inscripción previa, pues la entrada es completamente libre, buscando incentivar la participación de público de todas las edades, familias y grupos de amigos.

Esta actividad hace parte de una serie de planes urbanos que buscan mejorar el bienestar en la ciudad y reforzar el sentido de comunidad. En el contexto de otras iniciativas gratuitas mencionadas por el mismo portal, como la selección de “18 Cuadras Navideñas” y el espectáculo de “Electrovelitas” en la Plaza de Lourdes, estos espacios se articulan para ofrecer jornadas culturales y recreativas de alta calidad. El énfasis está en transformar los barrios y plazas de Bogotá mediante creatividad y compromiso ambiental, reforzando la importancia de la interacción ciudadana con su entorno y con quienes proveen los bienes más esenciales, como los alimentos.

Participar en los mercados campesinos no solo significa adquirir productos, sino también vivir un sábado diferente, apoyar a los cultivadores y entender la importancia de su labor. En la ciudad, este tipo de encuentros tiene valor social y educativo, permitiendo al visitante disfrutar de la cultura rural en plena metrópoli y comprender mejor la procedencia de los productos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán los Mercados Campesinos en CEFE Chapinero de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, los Mercados Campesinos Bogotanos se llevarán a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en el lobby del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 no. 10-69, en Bogotá.

¿Qué significa que en los Mercados Campesinos no hay intermediarios?

Según lo divulgado en la invitación oficial, la ausencia de intermediarios en los Mercados Campesinos implica que los productos son ofrecidos directamente por quienes los cultivan, sin participación de distribuidores o revendedores. Esto garantiza a los productores un pago más justo por su trabajo y a los asistentes, alimentos más frescos y de calidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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