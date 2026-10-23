Por: Noticiero 90 minutos

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Álvaro Hernández, músico originario de Cali, lleva años dedicado a fortalecer la identidad salsera de su ciudad. Hernández, quien encabeza la Orquesta La Familia, ha enfocado sus esfuerzos en consolidar a Cali como una referencia mundial de la salsa, un sueño compartido y forjado desde los barrios caleños donde nació su pasión por la música. De acuerdo con declaraciones del propio Hernández recogidas por Noticiero 90 Minutos, la agrupación es un proyecto familiar integrado por tres hermanos y sus respectivos hijos, lo que inspira el nombre Orquesta La Familia y refuerza la idea de legado y unión musical entre generaciones.

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Uno de los momentos más significativos para la orquesta tuvo lugar durante una presentación en la Biblioteca Departamental, escenario en el que homenajearon al famoso músico Eddie Palmieri. Según palabras de Hernández, inspirados en el icónico ‘disco blanco’ de Palmieri —conocido por la inclusión de violines y un formato big band—, el grupo decidió replicar esta riqueza sonora en su interpretación en vivo. Así, rindiendo tributo a Palmieri, lograron conectar el pasado de la salsa con su presente caleño, mostrando respeto a los grandes exponentes del género. Toda esta información ha sido expuesta por Noticiero 90 Minutos.

El deseo de innovar, definido por Hernández como atrevimiento, llevó a la Orquesta La Familia a asumir el reto de presentar la emblemática ‘Hommy’, la primera ópera salsa creada por el pianista Larry Harlow. Esta obra combina elementos teatrales, musicales y espirituales con el potente sello de la legendaria Fania All Stars. En palabras del director, lo que buscaban era poner en escena canciones representativas como Cali Calidad, Quimbomboro y Soy Sensacional, valiéndose únicamente del talento musical completamente local. El resultado fue un espectáculo original en el cual las escenas teatrales se entrelazan con las canciones, todo ello ejecutado por un grupo de 37 músicos en el escenario. Fue un reto al que su propio entorno consideró osado, pero que terminó consolidando a la agrupación como exponente del atrevimiento y la creatividad en la música caleña, según relató Hernández.

Actualmente, la orquesta concentra sus esfuerzos en lanzar su primera producción discográfica. Tal como aseguró Hernández, el grupo está en proceso de unir varios sencillos, con la aspiración de presentar al público un álbum que sirva como carta de presentación del auténtico sonido salsero de Cali y, a su vez, exprese la identidad musical local para que sea apreciada tanto a nivel nacional como internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Álvaro Hernández y cómo nació la Orquesta La Familia?

Álvaro Hernández es un músico de Cali que ha dedicado su vida a la salsa. Según Noticiero 90 Minutos, él fundó la Orquesta La Familia junto a sus hermanos y sus hijos, formando así un grupo intergeneracional. El nombre de la orquesta se inspira en la composición familiar, mostrando un fuerte enfoque en el legado y la unión musical.

¿Por qué la presentación de ‘Hommy’ fue importante para la Orquesta La Familia y la salsa caleña?

La presentación de ‘Hommy’, la ópera salsa creada por Larry Harlow, fue relevante porque permitió a la Orquesta La Familia combinar música y teatro con talento caleño, algo que, de acuerdo con palabras de Hernández, fue considerado un desafío. El espectáculo, realizado por 37 músicos en escena, demostró la capacidad de innovación y resiliencia artística de la agrupación, aportando al fortalecimiento de la salsa en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.