El uso de pólvora y fuegos artificiales durante las celebraciones de Halloween dejó un registro de 137 reportes ciudadanos sobre afectaciones a la fauna en Bogotá. La información fue recopilada entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, en el marco de la campaña ‘La Pólvora Explota mis Sentidos’, impulsada por el Distrito.

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De acuerdo con los datos publicados por la administración distrital, los perros fueron los animales más mencionados en las respuestas de los ciudadanos, con 90 registros. En segundo lugar aparecieron las aves, con 23, mientras que los gatos ocuparon el tercer puesto, con nueve respuestas.

El formulario de acceso público permitió recopilar información sobre el tipo de animal afectado, la localidad en la que ocurrió el hecho, la hora y las consecuencias observadas por los ciudadanos.

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Entre las consecuencias reportadas, el miedo o estrés provocado por las explosiones encabezó la lista, con 125 respuestas. Los intentos de huida ocuparon el segundo lugar, con 96, mientras que la contaminación del entorno de los animales apareció en el tercer puesto, con 83 registros.

Estos datos muestran algunas de las situaciones que los ciudadanos identificaron durante las celebraciones, cuando el ruido de los artefactos pirotécnicos puede alterar el comportamiento de los animales y generarles episodios de temor.

La noche fue el periodo en el que se concentraron más reportes, específicamente entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. La madrugada, entre las 12:00 a. m. y las 5:59 a. m., apareció como la segunda franja horaria con más afectaciones.

Bosa, San Cristóbal y Kennedy concentraron reportes por pólvora en Bogotá

En cuanto a la distribución geográfica, Bosa fue la localidad con más respuestas en el formulario, con 28. San Cristóbal ocupó el segundo lugar, con 20, y Kennedy quedó en la tercera posición, con 17.

Uno de los datos que llamó la atención del balance distrital es que el 77 % de los casos reportados por los ciudadanos no fue denunciado ante la línea 123 de emergencias.

La administración distrital recordó la campaña ‘La Pólvora Explota mis Sentidos’, con la que busca despertar conciencia sobre las consecuencias del uso de estos elementos para los animales.

Los resultados corresponden a los reportes recopilados mediante el formulario ciudadano y permiten identificar las afectaciones percibidas durante las celebraciones de Halloween en Bogotá.

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