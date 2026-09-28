Por: La Red Viral

u00bfEstás harto de entrevistas aburridas y censuradas? ¡La Red Viral rompe las reglas! ud83dudeabud83dudcac Descubre el lado más oscuro y auténtico de tus celebridades favoritas. ud83dude31 Sin filtros, sin censura, solo la verdad al descubierto. ud83cudfa4ud83dudca5 ¡Síguenos y déjate llevar por la controversia! ud83dudd25ud83dudc40 Visitar sitio

¿Le van a dar en la jeta o va a dar en la jeta? Con esa pregunta, sin rodeos, comenzó la conversación de Alexa Torrex calentó peleas de ‘Stream Fighters’ y dejó mensaje a su rival con Daniel Muñoz en La Red Viral. La influenciadora tampoco necesitó demasiado tiempo para responder: “Yo voy a dar en la jeta, mano”.

Sigue a PULZO en Discover

Esta cucuteña es una de las protagonistas de Stream Fighters 5, llegó dispuesta a hablar de la pelea que tendrá en Bogotá y, especialmente, de Beba, su excompañera de La casa de los famosos Colombia. Lo que quedó pendiente entre ambas ahora tendrá un escenario muy diferente: el ring.

Stream Fighters, llegará a Bogotá el próximo 14 de noviembre, y Daniel bombardeó a la influenciadora con preguntas sobre Beba, Carola, Yaya y La Valdiri, sus posibilidades de terminar noqueada y hasta aquello que realmente siente por su rival. Alexa respondió casi todo y dejó varias bombas.

(Vea también: Koral Costa reacciona a foto de Ómar Murillo con un hombre en redes sociales: “Todo pasa”)

Lee También

Alexa contra Beba: cuentas pendientes en el ring

Aunque muchos de sus seguidores quieren conocer cómo se está preparando, Ella prefiere mantener su entrenamiento lejos de las cámaras. No quiere mostrar cartas antes de tiempo. “Me encanta ese factor sorpresa, que la gente no sepa ni cómo estoy entrenando”, explicó.

La pelea entre las dos famosas arrastra cuentas pendientes desde ‘La casa de los famosos’. Por eso Daniel fue directo: “¿Por qué quieres darte en la jeta con Beba?”.

“Siento que es una relación de amores y odios. Hay momentos donde ella me cae bien, hay momentos donde me cae mal”, contestó.

Pero la conversación tomó otro rumbo cuando apareció una pregunta inesperada.“Del amor al odio hay un paso”, le respondió Daniel.

La frase abrió una conversación todavía más incómoda. Muñoz preguntó sobre su gusto por las mujeres hasta llegar directamente a Beba: ¿le gusta?

Alexa negó que fuera su tipo, pero inmediatamente lanzó una provocación: “Yo siento que sí soy el tipo de ella”.

Las risas no borraron el verdadero conflicto. Cuando Daniel regresó a la pelea, Alexa dejó claro que hay cuentas pendientes: “Hay una riña que se tiene que resolver ese día en el evento en el ring”.

Dardos para Carola y recuerdan a Yina Calderon

Beba, sin embargo, no fue la única que recibió mensajes durante la entrevista. Alexa también habló de Carola y puso en duda su preparación.

“Carola es pura bulla. Esos perros que ladran y no muerden, así es Carola”, dijo. También señaló que, desde su perspectiva, la falta de entrenamiento podría pesarle porque una pelea de boxeo requiere mucho más que actitud.

“Eso no es una pelea como a mecha, ni a arañazos, ni a pata. Esto es algo serio”, afirmó.

Aunque Alexa habló con seguridad durante buena parte de la entrevista, hubo un momento en el que pareció dimensionar lo que significa entrar a una pelea de cuatro mujeres.

“Yo no sé ni en qué me metí , pensándolo bien acá”, confesó.

Daniel aprovechó la duda y la bombardeó nuevamente: ¿ahora va a hacer la misma de Yina Calderón y abandonar?

Alexa cerró inmediatamente esa posibilidad: “A mí me tienen que sacar de dos maneras: por las patas o con una máscara de oxígeno”.

“La Valdiri es un hombre”: Alexa Torrex incendia Stream Fighters

Después apareció otra pelea polémica. Daniel mencionó el enfrentamiento entre La Divaza y Andrea Valdiri y aseguró que le parecía desequilibrado.

Alexa respondió sin filtro: “La Valdiri es un hombre”, y complementó asegurando que Andrea “pega como macho”.

Incluso contó que anteriormente le habían propuesto enfrentarse a Valdiri. Alexa había aceptado, aunque ahora reconoce lo que imaginaba que habría sucedido: “Yo iba a quedar noqueada. Pero le iba a dar mientras caía”.

Después de Stream Fighters, otra batalla sigue pendiente

Alexa también reveló que vienen nuevos proyectos. Participará en el reality estadounidense El Sultanato, trabaja en canciones y prepara otros planes que todavía mantiene en secreto. Pero Daniel Muñoz guardó un último nombre: Yorman Tolosa.

(Lea también: “Persecución y tortura”: publican video de ‘Epa Colombia’ quejándose desde prisión y piden ayuda)

Alexa aseguró que sentimentalmente esa historia terminó, aunque judicialmente todavía queda una batalla pendiente. “Lo veré en un juzgado cuando toque”, afirmó.

Y cuando Daniel habló de las joyas que ella señala que le fueron supuestamente robadas, Alexa lo corrigió inmediatamente: “Me robó, no supuestamente”.

La famosa salió de La Red Viral con nuevos proyectos bajo llave, una batalla pendiente en los juzgados y otra mucho más cercana. El 14 de noviembre tendrá enfrente a Beba, Carola y Yaya en Stream Fighters. Allí ya no habrá preguntas: será el momento de comprobar quién era “pura bulla” y quién estaba realmente preparada para “dar en la jeta”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.