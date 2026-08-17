Por: El Espectador

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La yuca es uno de los ingredientes más versátiles en la cocina latinoamericana y, de acuerdo con El Espectador, con ella se pueden preparar aperitivos creativos y diferentes, como las tiras crujientes de yuca en freidora de aire. El proceso inicia pelando la yuca, cortándola en trozos y cocinándola en agua con un poco de sal. Esta cocción, que toma aproximadamente 25 minutos, garantiza que la yuca quede suficientemente blanda para el siguiente paso, clave para obtener la textura deseada.

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Una vez cocida, la yuca se escurre y se pasa cuidadosamente por un colador o se prensa, con el objetivo de obtener un puré muy suave, sin grumos. Este paso es fundamental para asegurar que el resultado final sea homogéneo y sencillo de trabajar. El puré, aún tibio, se enriquece añadiendo mantequilla, fécula de maíz y una pizca adicional de sal; se agrega también achiote, un ingrediente usado tradicionalmente para dar color y sabor. Según se explica en las instrucciones de El Espectador, la mezcla debe amasarse unos minutos hasta que la masa resulte uniforme y maleable, sin que se pegue a las manos.

Para dar la forma final, la masa se pasa a una manga pastelera, desde la cual se forman tiras similares a un “cheeto” directamente sobre la canasta o bandeja de la freidora de aire. Esto facilita un formado uniforme y permite que todas las piezas se cocinen por igual. Posteriormente, se llevan las tiras a la freidora de aire, fijando la temperatura en 180 grados Celsius. El tiempo aproximado de cocción es de 18 minutos, aunque El Espectador recomienda revisar a la mitad del proceso para asegurarse de que los bocadillos doren de manera pareja y adquieran una textura crocante por fuera, con el interior suave y lleno de sabor.

Esta alternativa de preparación resalta por ser una versión más saludable que las frituras tradicionales, ya que la yuca no absorbe aceite en exceso y mantiene su sabor original. Si usted disfruta innovar en la cocina y le gusta experimentar con ingredientes frescos, considerar esta receta puede ser una excelente opción para sorprender en sus reuniones o simplemente disfrutar un snack diferente en casa. Para quienes deseen compartir nuevas ideas, El Espectador invita a enviar propuestas gastronómicas por correo electrónico, manteniendo así vivo el intercambio de recetas tradicionales y novedosas.

¿Cómo lograr que la yuca quede suave y libre de grumos al preparar tiras en freidora de aire?

El secreto está en cocer la yuca en agua con sal hasta que esté muy blanda, aproximadamente 25 minutos según las indicaciones de El Espectador. Luego, es fundamental escurrirla bien y pasarla por un colador o prensarla mientras aún está caliente, para obtener un puré suave y sin grumos que facilite la integración de los demás ingredientes.

¿Qué función cumple el achiote en la receta de tiras de yuca en freidora de aire?

El achiote se utiliza principalmente para aportar color a la masa, logrando un aspecto más atractivo y apetitoso en las tiras de yuca. Este ingrediente tradicional, según explica El Espectador, también puede añadir un ligero matiz de sabor que complementa la suavidad de la yuca y le da un toque especial a esta preparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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