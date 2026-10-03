Por: El Espectador

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La gastronomía colombiana destaca por sus recetas tradicionales y populares, entre las que se encuentran los chuzos callejeros, una preparación que refleja la cultura culinaria de diferentes regiones del país. La fórmula para su sabor inconfundible comienza con un paso esencial: marinar la carne durante al menos una hora, de modo que absorba la mezcla de especias y condimentos. Esta receta, documentada de acuerdo con la información compartida por El Espectador, requiere una preparación previa de 25 minutos y 15 minutos en la parrilla, lo que permite servir hasta ocho porciones.

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La preparación del adobo es fundamental para lograr el auténtico sabor de estos chuzos. Se recomienda, en primer lugar, machacar en un mortero cuatro dientes de ajo con sal, comino, pimienta y aceite hasta conseguir una pasta homogénea. Posteriormente, se incorpora cebolla larga picada, continuando el proceso de machacado para integrar todos los sabores. La pasta resultante se traslada a un recipiente donde se le añade paprika, achiote líquido y cerveza, enriqueciendo así la mezcla. Mientras tanto, los palos de pincho se sumergen en agua para impedir que se quemen durante la cocción. Una vez que la carne se ha troceado, se mezcla con el adobo, se tapa y se refrigera durante un mínimo de una hora.

Una característica distintiva de estos chuzos es su ensamblaje tradicional: la carne se ensarta en los palos y, al momento de asar, se pincela con achiote utilizando una rama de cebolla larga como brocha. Finalmente, cada chuzo se corona con una papa criolla o salada previamente cocida, aportando ese toque típico de las calles colombianas.

La papa, ingrediente esencial de la receta, posee un trasfondo histórico relevante. Este tubérculo tiene su origen en el altiplano andino hace cerca de 8.000 años y llegó a Europa tras la conquista española en el siglo XVI. Inicialmente, fue considerada una “curiosidad botánica”, pero logró su sitio en la gastronomía tras la difusión de los experimentos del francés Antoine Parmentier en el siglo XVIII. El Espectador destaca que hoy existen más de 250 variedades de papa en Colombia, cultivadas en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Santander. Las preparaciones más populares incluyen la papa chorreada, a la francesa, salada y, especialmente, la papa criolla.

¿Cómo se prepara el adobo tradicional para chuzos colombianos?

El adobo tradicional se elabora machacando ajo, sal, comino, pimienta y aceite hasta obtener una pasta, a la que se le añade cebolla larga y se machaca nuevamente. Después se incorpora paprika, achiote líquido y cerveza, mezclando bien antes de agregar la carne y dejarla marinar mínimo por una hora, según señala El Espectador.

¿Cuál es la importancia de la papa criolla en la gastronomía colombiana?

La papa criolla es un ingrediente fundamental en la cocina colombiana por su arraigo histórico y diversidad. Tal como menciona El Espectador, Colombia cuenta con más de 250 variedades de papa, y la criolla es una de las más preferidas para recetas tradicionales, aportando sabor, textura y simbolismo cultural en platos como los chuzos callejeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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