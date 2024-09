En ‘La red’, el programa de Caracol, se vivió un momento de tensión cuando Carlos Vargas, uno de los presentadores, hizo una estremecedora confesión que no había dicho en público: cuando era niño se salvó de ser víctima de Luis Alfredo Garavito, criminal señalado de abusar y destruir las vidas de cientos de niños y que murió el 12 de octubre de 2023.

Todo comenzó en medio de una dinámica que hizo Mary Méndez, en la que preguntó a sus compañeros cuál había sido el susto más grande de sus vidas. Cuando llegó el turno de Vargas, él sin dudarlo confesó cuando tuvo frente a frente a ‘la Bestia’.

El presentador aseguró que eso fue aproximadamente a sus 10 años, cuando se fue a vivir a Cartago (Valle) con su mamá. ‘Carlitos’ agregó que todo ocurrió a la salida de su colegio, luego de que un hombre que estaba al frente lo llamó.

No obstante, él no supo la gravedad de la situación hasta que vio un documental sobre Garavito, cuando el caso del abusador había salido a la luz pública.

Él agrega que fue ahí cuando desempolvó recuerdos de su infancia y memorizó el momento en el que el sujeto lo llama a la salida de su colegio: “Yo veo y mi mente se va muchos años atrás, y empiezo a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice: ‘Chist’, ‘Chist” y yo cruzo la calle”.

La confesión dejó perplejos a sus compañeros, quienes no podían creer la historia que estaban escuchando. Incluso, Mary Méndez le pregunta si está seguro o si lo que cuenta no fue producto de su imaginación. “¿estamos hablando de Garavito? ¿Esto no pasó en tu cabeza?“, cuestionó la costeña. Vargas responde a sus compañeros que es verídico que el hombre que se le acercó era ‘la Bestia’.

El periodista manifestó que luego de que el hombre lo llamó, él cruzó la calle al frente de su colegio, y dijo que el abusador lo comenzó a persuadir para que lo acompañara. “Él me fue embolando cuando yo veo que me estaba llevando a una [vía] destapada saliendo de Cartago”.

Sin embargo, él aún tenía un mal presentimiento, pero Garavito continuaba con sus juegos mentales. Finalmente, una corazonada lo hizo huir del lugar para buscar refugio.

“Él me convencía diciéndome: ‘Si no me cree pues váyase’. Yo me dejo llevar con el susto, entonces decido decirle: ‘No, yo le tengo miedo, prefiero irme a la casa’ y me fui. Le cuento a mi mamá y me pega, me dice ‘¿cuántas veces le he dicho que no se acerque a extraños?'”.