Mary Méndez es una de las presentadoras más abiertas y sinceras en redes sociales, excepto en un detalle: su vida amorosa. Por eso, en los últimos días ha sido tema de conversación por una foto que publicó en Instagram.

Aunque se ha hablado durante un tiempo que ella está en una relación, lo cierto es que poco y nada se sabe del hombre que la está acompañando actualmente. Justamente, varios de sus seguidores se mostraron gratamente sorprendidos al encontrarse con una imagen en la cual se le puede ver con quien, al parecer, es su amor.

(Lea también: Mary Méndez y Frank Solano le caen a exreina colombiana por agresión grabada en Medellín)

Se trata de una foto en la que se les ve muy cerca y felices. Por lo que se alcanza a notar, ambos probablemente estaban cantando o bailando, posiblemente en una reunión familiar o de amigos.

La presentadora de ‘La red’ no publicó nada junto a la foto y lo que causó más curiosidad entre sus seguidores es que Mary decidió no permitir comentarios en el posteo. De hecho, en otras publicaciones le preguntaron por qué había tomado esa decisión, y algunos no se mostraron muy contentos.

Hace poco, la famosa se refirió en ‘La red’ a su relación, y aunque no dio mayores detalles, aseguró que todo marchaba a la perfección.

(Vea también: Mary Méndez busca alguien “con ganas de trabajar” con ella; así podrá conseguir ese camello)

Cabe mencionar que la presentadora siempre ha dejado claro que, aunque cuenta varios detalles de su día a día en redes, hay otros tantos que prefiere mantener alejados del mundo ‘online‘.

“Mi vida privada es muy privada. Muchos me preguntan si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo, me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida. Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, dijo hace un tiempo en redes, respondiendo a algunas preguntas de los internautas.