Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La preparación frente a emergencias es una de las apuestas más importantes para salvaguardar la vida y la tranquilidad en los hogares. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. insisten en la importancia de fortalecer la autoprotección familiar a través de medidas sencillas pero efectivas, como contar con un maletín de emergencias. De acuerdo con la información difundida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la clave está en incorporar estas prácticas a la cotidianidad y revisar, periódicamente, su pertinencia y vigencia.

Sigue a PULZO en Discover

El maletín de emergencias debe prepararse a partir de las características de cada grupo familiar, pensando no solo en insumos básicos como agua, comida, documentos importantes y elementos de higiene, sino también en necesidades específicas. Cada integrante requiere consideraciones diferentes. Por ejemplo, según la Secretaría Distrital de Salud, para mujeres gestantes y lactantes el maletín debe incluir documentos de identificación, datos médicos y de contacto, medicamentos formulados, alimentos y agua adecuados, así como información sobre control prenatal y materno-perinatal. Para los bebés, el kit debe responder a sus necesidades alimenticias y de higiene, incluyendo pañales, toallas, ropa de cambio, medios para abrigarlos y medicamentos indicados. En el caso de niños pequeños, se aconseja añadir ropa, zapatos de cambio, alimentos, agua, medicinas recetadas y hasta un objeto familiar que sirva como apoyo emocional en momentos de incertidumbre.

La preparación va más allá de contar con el equipo adecuado. De acuerdo con la Subred Centro Oriente E.S.E., también es crucial identificar previamente las rutas de evacuación, puntos de encuentro y mantener la calma al momento del desplazamiento, siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades. Una vez en el punto de encuentro, la seguridad de todos los miembros de la familia debe ser el foco, evitando regresar por objetos personales que comprometan la integridad.

Otra recomendación esencial de la Secretaría Distrital de Salud es la importancia de la revisión y actualización periódica del maletín: verificar fechas de vencimiento y ajustar el contenido según los cambios familiares. Así, este acto sencillo se convierte en un pilar de una respuesta organizada y efectiva ante cualquier situación de emergencia.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, en consonancia con su misión social, recalca que la cultura de la preparación y el autocuidado fortalece la resiliencia de la ciudad y de las familias, contribuyendo a una Bogotá más segura y solidaria. Estas acciones colectivas son la base de comunidades capaces de enfrentar lo inesperado con mayor seguridad y empatía, tal como lo subrayan en sus campañas y recomendaciones.

¿Qué debe contener un maletín de emergencias familiar según la Secretaría Distrital de Salud?

El maletín de emergencias familiar debe incluir elementos básicos como agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, ropa de cambio, artículos de higiene, linterna con pilas, y ajustarse según las necesidades particulares de cada miembro: mujeres gestantes, bebés y niños pequeños requieren insumos adicionales como medicamentos prescritos, información médica y objetos para su cuidado e higiene, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud.

¿Por qué es importante actualizar regularmente el maletín de emergencias en el hogar?

Actualizar el maletín de emergencias garantiza que sus componentes sigan siendo útiles y estén en condiciones óptimas en todo momento. La Secretaría Distrital de Salud destaca la importancia de revisar contenido, retirar lo vencido y añadir lo necesario de acuerdo con las nuevas circunstancias o cambios en la familia, asegurando así una mejor respuesta en caso de una emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.