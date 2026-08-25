Por: Portal Bogotá

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En la avenida Primero de Mayo, dentro de la localidad de Puente Aranda, Martha Páez lleva más de 18 años forjando su historia como emprendedora en el sector mueblero de Bogotá. Su negocio, Moblicentro Plus, se encuentra en la avenida Primero de Mayo con carrera 40A, justo en la zona de influencia de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con la información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, Martha es parte de una comunidad de comerciantes que ha aportado al reconocimiento de este corredor como uno de los epicentros muebleros más tradicionales de la ciudad. La combinación de su experiencia y la presencia histórica de este gremio ha hecho que la avenida Primero de Mayo, desde la avenida NQS hasta la autopista Sur y la carrera 50, sea un referente comercial para quienes buscan mobiliario en Bogotá.

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Actualmente, este sector atraviesa una transformación debido a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Para comerciantes como Martha, este desarrollo representa tanto retos inmediatos como oportunidades a mediano y largo plazo. En este contexto, resulta fundamental buscar maneras de fortalecer sus negocios y estar preparados para aprovechar la renovación urbana que se avecina.

Una de las alternativas que ha surgido para apoyar a los comerciantes afectados por la obra es Metro Impulsa, un programa que brinda acompañamiento a quienes operan en la zona de impacto de la construcción. Este programa ofrece estrategias de publicidad para ampliar la visibilidad de los negocios, acceso a productos financieros de diversas entidades y asesoría personalizada para facilitar la toma de decisiones sobre sus empresas.

Además, Metro Impulsa cuenta con capacitaciones diseñadas para dotar de habilidades y conocimientos a los comerciantes. Con estos recursos, los propietarios pueden mejorar su gestión comercial y encontrar nuevas formas de acercarse a clientes potenciales durante este proceso de transformación. En palabras recogidas en la información oficial, Martha subraya la importancia de sostener la visibilidad del sector, afianzar sus capacidades y explorar vías innovadoras de contacto con la clientela, con la meta de no perder dinamismo comercial mientras avanzan las obras.

Con la llegada de la Línea 1 del Metro y la proximidad de la estación 9 – Sena, Martha observa con esperanza un futuro donde se abren nuevas posibilidades. La modernización y urbanismo asociados a este megaproyecto prometen mejores condiciones de acceso y la llegada de más visitantes, lo que puede traducirse en mayor flujo de clientes y consolidación del sector tradicional mueblero. Así, el acompañamiento mediante iniciativas concretas como Metro Impulsa refuerza la apuesta de este corredor por preservar sus raíces y proyectar su oferta comercial hacia el futuro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá al sector mueblero de la avenida Primero de Mayo?

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá supone una transformación urbana significativa para la avenida Primero de Mayo, trayendo consigo tanto desafíos como oportunidades para el sector mueblero. Según la información suministrada, los comerciantes deben adaptarse a los cambios derivados de las obras, pero también pueden esperar un aumento en el flujo de visitantes y clientes cuando el metro entre en operación, gracias a la renovación de la zona y la mejora en el acceso.

¿Qué servicios ofrece Metro Impulsa a los comerciantes afectados por las obras del Metro en Bogotá?

Metro Impulsa proporciona acompañamiento integral a los comerciantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, según datos oficiales. El programa incluye opciones publicitarias para aumentar la visibilidad, acceso a productos financieros de diferentes entidades, asesoría personalizada para la toma de decisiones comerciales y capacitaciones para fortalecer la gestión y el crecimiento de los negocios en medio de la transformación urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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