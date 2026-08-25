Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha lanzado una nueva oportunidad para los artistas urbanos de la capital. Desde el viernes 28 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026, estarán abiertas las inscripciones para postularse a la 'Beca Museo Abierto de Bogotá' en Suba 2026 - Fase II, Todas las culturas cuentan. Esta es una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Alcaldía Local de Suba, que busca fortalecer el arte público en un sector icónico de la ciudad. De acuerdo con lo informado por los organizadores, se entregarán tres estímulos que suman un total de 60.780.000 pesos, destinados a la creación de intervenciones bidimensionales con pintura en el 'Puente de la vida de Suba', específicamente en la calle 145 con avenida Suba.

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La convocatoria se realiza bajo el marco del Convenio Interadministrativo 1077 de 2025. Su principal objetivo es promover el cuidado, la apropiación y el mejoramiento de los entornos urbanos a través de expresiones como el arte urbano, el grafiti, el muralismo contemporáneo, el esténcil, la ilustración y la gráfica monumental. Según los términos anunciados, el propósito es revitalizar los espacios, proteger el territorio y fomentar el reconocimiento cultural en Suba mediante la participación activa de los habitantes y artistas locales.

Respecto a los requisitos, la convocatoria está dirigida a agrupaciones en las que, como mínimo, el 50 % de sus integrantes sean residentes de la localidad de Suba, y además se requiere incluir al menos un artista invitado de otra localidad. Todos los interesados pueden consultar los detalles y requisitos necesarios accediendo a la página oficial del Instituto Distrital de las Artes, como se menciona en la información sobre la convocatoria.

Los proyectos ganadores serán desarrollados a través de un laboratorio de cocreación junto con las comunidades de Suba, propiciando el diálogo, la participación cultural y el trabajo conjunto. Cada propuesta seleccionada deberá presentar dos bocetos visuales, los cuales serán sometidos a votación pública para elegir la imagen final que se plasmará en el espacio intervenido.

Más allá de su impacto estético, esta iniciativa tiene la intención de aportar a la mitigación de riesgos asociados a la salud mental y la vida de quienes habitan la zona, contribuyendo a un mejor entorno, promoviendo el encuentro y la expresión artística. Todo esto está alineado con el Plan de Cultura de Bogotá 2038, que considera el espacio público como un escenario fundamental para los derechos culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026?

Para participar en esta convocatoria, las agrupaciones deben estar conformadas por al menos un 50 % de integrantes residentes en la localidad de Suba y contar con mínimo un artista invitado de otra localidad. Los interesados pueden consultar todos los requisitos en la página oficial de la convocatoria, de acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes.

¿Cómo se seleccionarán los proyectos ganadores de la convocatoria Museo Abierto de Bogotá en Suba?

Los proyectos elegidos serán desarrollados a partir de un laboratorio de cocreación con la comunidad de Suba, donde las propuestas visuales serán sometidas a votación pública para decidir la imagen final que será pintada en el 'Puente de la vida de Suba', según los lineamientos presentados por los organizadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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