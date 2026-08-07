Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito sacudió recientemente al municipio de Guamo, dejando como saldo la muerte de un hombre identificado como Nicolás Oviedo Gutiérrez, de 33 años. Según informaron las autoridades, el incidente se registró en la zona de la urbanización Las Acacias, cuando Oviedo Gutiérrez se desplazaba en una motocicleta. La víctima, residente en la vereda Caimital del municipio de San Luis, fue atendida rápidamente por personal de emergencia tras el siniestro vial.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el accidente se produjo en circunstancias que aún están siendo investigadas, por lo que los equipos encargados de la recolección de pruebas buscan esclarecer exactamente cómo ocurrieron los hechos. Luego del choque, Oviedo Gutiérrez fue remitido con prioridad médica hacia un centro asistencial en la ciudad de Ibagué. El traslado se realizó mientras el paciente permanecía intubado y en estado crítico por la gravedad de las lesiones sufridas.

No obstante, el estado de salud de la víctima se deterioró drásticamente durante el trayecto. Justo cuando la ambulancia se aproximaba al municipio de El Espinal, Oviedo Gutiérrez sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a su ingreso de urgencia al Hospital San Rafael. A pesar de los esfuerzos médicos realizados en el centro hospitalario, no fue posible salvarle la vida, y su fallecimiento fue confirmado por el personal clínico.

En cuanto a la motocicleta en la que se desplazaba Oviedo Gutiérrez, información de carácter extraoficial señala que el vehículo habría sido reportado como hurtado previamente en Guamo. Sin embargo, esta versión aún debe ser verificada por las autoridades competentes, quienes se encuentran investigando para determinar la procedencia de la moto y establecer si existen responsabilidades adicionales vinculadas al hecho. Por ahora, los organismos encargados continúan adelantando las indagaciones para esclarecer todos los aspectos relacionados con este lamentable accidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las circunstancias del accidente de tránsito en Guamo que dejó un fallecido?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Nicolás Oviedo Gutiérrez se movilizaba en motocicleta por la zona de la urbanización Las Acacias, ubicada en el municipio de Guamo, cuando ocurrió el siniestro vial. Tras el accidente, la víctima fue atendida de emergencia y remitida en estado crítico hacia un centro asistencial en Ibagué. Sin embargo, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el traslado y falleció pese a los intentos médicos.

¿La motocicleta en la que viajaba la víctima del accidente en Guamo era robada?

La información extraoficial indica que la motocicleta en la que se transportaba Nicolás Oviedo Gutiérrez podría haber sido reportada como hurtada en el municipio de Guamo. No obstante, esta versión aún debe ser confirmada por las autoridades, quienes están recopilando datos y realizando las verificaciones necesarias para esclarecer este aspecto dentro de la investigación correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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