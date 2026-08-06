Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una trágica pérdida enluta a la comunidad luego del fallecimiento de Karina Espejo, joven de 19 años, quien murió en horas de la noche del miércoles en un centro asistencial tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito. El siniestro, ocurrido en la glorieta del aeropuerto sobre la vía a Picaleña, involucró a dos motocicletas identificadas con las placas IDF-25I y ZDR-27D. El hecho dejó además otras tres personas lesionadas, según el informe preliminar de las autoridades de tránsito.

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De acuerdo con este reporte oficial, Karina Espejo viajaba como acompañante en la motocicleta IDF-25I, la cual era conducida por un adolescente de 16 años. Se estableció que este joven no tenía licencia de conducción, lo que representa una violación a la normatividad vigente. Por esta infracción, las autoridades procedieron a imponer el comparendo respectivo y confiscar el vehículo implicado. La investigación sobre el accidente se encuentra en curso para esclarecer todos los detalles y las causas específicas de la colisión.

Sin embargo, la principal hipótesis de los agentes de tránsito sugiere que el hecho se habría producido por no conservar la distancia de seguridad adecuada entre los vehículos involucrados. Este dato subraya la importancia de respetar las reglas esenciales de movilidad, especialmente en zonas concurridas o de alto flujo vehicular como la vía a Picaleña.

Camilo Martínez, secretario de Movilidad, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la joven víctima, recalcando: “Este hecho nos recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y, especialmente, de no permitir que menores de edad conduzcan vehículos sin cumplir los requisitos legales”. Además, Martínez aseguró que la Secretaría de Movilidad reforzará las acciones de control y educación dirigidas a proteger la vida de todos los actores viales.

La Administración Municipal, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía para adoptar un comportamiento responsable en las vías. Insistió en la necesidad de acatar las normas de tránsito como medida fundamental para prevenir siniestros y salvar vidas. Frente a versiones que indicaban una posible persecución de las autoridades al momento del accidente, Martínez fue claro al afirmar que los agentes de Movilidad solo llegaron para atender la emergencia y no participaban en ninguna persecución previa.

¿Cuál fue la causa principal del accidente de tránsito en la vía hacia Picaleña?

Según la hipótesis inicial dada por las autoridades de tránsito, la causa principal del siniestro habría sido el no mantener la distancia de seguridad entre los vehículos, lo que propició la colisión de las dos motocicletas en la glorieta del aeropuerto.

¿Por qué es ilegal que un menor conduzca una motocicleta y qué sanciones se aplicaron en este caso?

La ley prohíbe que menores de edad conduzcan vehículos motorizados sin cumplir los requisitos legales, incluido el porte de licencia de conducción. En este caso, al adolescente de 16 años que conducía la motocicleta IDF-25I se le impuso un comparendo y el vehículo fue inmovilizado, conforme al procedimiento habitual según informaron las autoridades de tránsito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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