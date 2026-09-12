El portero Juan Pablo Munera vivió uno de los momentos más insólitos de su carrera durante el partido entre León y Atlético FC, que terminó con victoria visitante por 0-3. En pleno juego, el arco le cayó encima, y aunque el golpe fue real, lo que más ocupó su mente en ese instante no fue el dolor, sino algo completamente distinto.

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Este fue el llamativo momento:

En declaraciones entregadas por el guardameta a Pulzo.com, Munera explicó con detalle qué cruzó por su cabeza en ese preciso momento. “Dolió, dolió un poco, sí que es verdad. Pero mi preocupación principal era, claro, se te cae un poste encima, estás consciente que te está viendo mucha gente. Lo primero que se me vino a la cabeza fue decir, bueno, ojalá que esto no sea gol, porque donde sea gol yo creo que va a ser todavía más viral, más chistoso, la gente va a tomarlo más de risa y todo esto”, afirmó el arquero.

#FutbolColombiano ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes A arquero en Colombia se le cayó el arco encima y el video se hizo viral 😂 Si, fue en el partido entre Leon y Atlético FC, justo cuando el local iba a cobrar un penalti, que el arquero Juan Pablo Munera ( @munera.2001 ) saltó y el travesaño se le vino encima. Se los juro, esto no lo van a volver a ver en mucho tiempo 😅 #TorneoBetPlay

Afortunadamente para él y su equipo, el tanto no subió al marcador. Atlético FC se llevó los tres puntos del encuentro ante León y Munera pudo guardar el cero en su portería, lo que, según sus propias palabras, lo dejó satisfecho en ese momento pese a las circunstancias. Con el paso de los días y algo más de distancia emocional, el guardameta admitió que ya logra reírse de lo sucedido.

Lo que el portero no anticipó fue la magnitud de la repercusión. “Ganamos ese partido gracias a Dios, 3 a 0. Viajamos de Medellín a Cali, me acuesto, y al otro día que me levanto y empiezo a ver redes sociales, pero Diego por todos lados. Era aquí en Colombia, me aparecían noticias de Brasil, me aparecían noticias en Italia, España, por todos, todos lados”, relató. El clip del incidente se propagó sin fronteras y convirtió al arquero en protagonista involuntario de la agenda deportiva mundial.

Hecho sorprendió al narrador

De acuerdo con el propio Munera, hasta el relator del encuentro señaló que en sus cinco o seis décadas ligadas al fútbol jamás había presenciado algo similar. Esa reacción da cuenta de lo inédito del episodio y ayuda a entender por qué el video recorrió tantos países en cuestión de horas.

¿Cómo reaccionó Juan Pablo Munera ante la viralidad de su caída con el arco?

El arquero reconoció que nunca había experimentado ese nivel de exposición en redes sociales ni en medios internacionales. Aunque al principio no calculó el alcance del clip, terminó tomando el episodio con humor y aceptando que se convirtió en un fenómeno difícil de olvidar dentro y fuera de Colombia.

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