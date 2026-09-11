Las últimas horas del fútbol profesional colombiano han sido una locura, pues en el último día en el que los equipos podían firmar jugadores que no tenían contrato, se presentaron algunos de los movimientos más llamativos en la historia del torneo local, como la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios.

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(Ver también: Sale a la luz la ‘bobadita’ de salario que pedía Jackson Martínez para llegar al DIM)

Este fue el resumen de lo que ocurrió:

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Sin embargo, esos no son los últimos movimientos que llaman la atención, pues ahora todo indica que Medellín también dará un bombazo con el regreso de un delantero que en su momento fue catalogado como uno de los mejores del mundo: Jackson Martínez.

El colombiano fue gran figura en equipos como el Porto, Atlético de Madrid y más, pero luego una lesión en el tobillo lo obligó a alejarse de las canchas y por eso es que jugó su último partido como profesional en diciembre de 2020.

Sin embargo, siempre estuvo preparándose para su regreso y todo indica que por fin llegó.

Dónde jugará Jackson Martínez

En las últimas horas se conoció que el futbolista, que tiene 39 años de edad, habría llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Independiente Medellín, equipo que es dirigido por Amaranto Perea y que tiene en sus filas a Juan Fernando Quintero.

Fue el periodista Pipe Sierra quien aseguró que las negociaciones van muy bien encaminadas para que el ‘Chachachá’, como era conocido, vuelva a las canchas.

🚨 Jackson Martínez (39) acordó verbalmente su regreso al #DIM. Es un vínculo, que en principio, será hasta diciembre de 2026; con posibilidad de extenderse 🔴🔵 🤙🏼 @CamiloOrtiz_ok pic.twitter.com/ki1VJYkTmw — Pipe Sierra (@PSierraR) September 11, 2026

Qué lesión tuvo Jackson Martínez

Cabe recordar que Martínez no juega desde 2020 porque en 2015 sufrió una lesión en su tobillo izquierdo, de la cual no se hizo cirugía, sino que prefirió hacer fisioterapia y un tratamiento mucho más conservador.

Sin embargo, eso le costó a futuro, pues en China sufrió una patada que lo obligó a alejarse de las canchas por muchos meses y luego trató de retomar su mejor nivel en el Portimonense, pero las dolencias no le permitían jugar al 100 %, así que tomó la decisión de retirarse.

(Ver también: Se esfuma el sueño de Jackson Martínez y el Medellín: “El dolor vive conmigo”)

Ahora, seis años después, el jugador cree que puede tener una nueva oportunidad en el fútbol profesional e Independiente Medellín está dispuesto a entregársela.

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