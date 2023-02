Jackson Martínez, que desea volver al balompié profesional, admitió que su estado físico tiene falencias que lo hacen dudar sobre su gran anhelo.

(Lea también: Susto en el Medellín por dolores de Jackson Martínez: ¿en riesgo su contratación?)

Recientemente, el exdelantero del Porto se expresó para los medios de comunicación, y dejó claro que su gran deseo es vestir la casaca del Deportivo Independiente Medellín, pero que las lesiones del pasado, tienen su futuro deportivo en espera.

Antes de que Jackson se pronunciara sobre este tema, Daniel Ossa había afirmado que la decisión con relación al delantero no estaba resuelta, ya que la parte médica del DIM tenía algunas dudas en el estado físico de Cha Cha Chá.

(Vea también: Se desvanece el sueño de Jackson Martínez en el Medellín: presidente del club habló)

“Yo estoy haciendo lo posible para que eso se dé. En estos próximos días quedará decidido. He logrado entrenar, pero la limitación que yo tengo no me deja hacer lo mismo de antes. Ha sido importante para mí venir y aceptar entrenar dos semanas sin contrato. Puede que esa mejoría que yo he sentido no sea suficiente para el proyecto deportivo. El dolor vive conmigo”, dijo el delantero.

Además, el delantero agregó: “No sabría decirte cuánto tiempo puedo jugar. Cuando esté en la cancha, yo solo pensaré en dar lo mejor, entonces es lo de menos si estoy para 20, 30, 40 o 90 minutos. He venido trabajando y la gente no tiene ni idea cuánto he invertido en mi recuperación: de ahí ha venido la motivación de volver”.

Lee También

En los próximos días, Daniel Ossa, en representación de la institución roja, definirá qué hacer con el delantero, el cual, le podrá aportar gol y experiencia a la plantilla del DIM.