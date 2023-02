Primero hay que recordar que Jackson Martínez tuvo que retirarse del fútbol a finales de 2020 debido a una lesión crónica de tobillo que arrastraba desde 2015 cuando fue a jugar con el Atlético de Madrid español.

“Ya no podía y no debía seguir, fueron 5 años de batallar… Uno nunca espera retirarse por causa de una lesión y eso es más duro aún”, manifestó en aquel entonces Jackson, lamentando tener que colgar los guayos.

Sin embargo, con la fe que el jugador profesa, trabajó duramente el último año y medio con un preparador físico personal y, al parecer, había logrado superar esta dolencia. Por esa razón se ilusionó con volver a las canchas y más después de que el Independiente Medellín de David González decidió abrirle las puertas.

Jackson aceptó el desafío que le puso el conjunto rojo, se integró a los entrenamientos y, con goles, ha estado buscando la posibilidad de quedarse y convencer al cuerpo técnico, pero parece que el dolor ha regresado. Esta semana, en la que el club rojo estaría definiendo su continuidad, será crucial para su futuro deportivo lo que suceda médicamente. El aspecto físico será fundamental para tomar una determinación, porque según fuentes cercanas al jugador, este ha presentado mucho dolor tras los entrenamientos.

Esa fuente contó que el dolor aparece luego de los ejercicios deportivos y, evitando recaer en la lesión de tobillo, Jackson estaría haciendo un sobresfuerzo en la otra pierna, por lo que podría arriesgarse a que aparezca otra lesión.

Frente a este tema aún no hay una confirmación oficial del club, que comunicará las razones de la determinación que se tome cuando el técnico David González decida si Jackson puede o no integrarse al plantel. “No nos ha dejado dudas en lo futbolístico, las dudas nunca han pasado por lo deportivo, sino por lo médico y los tiempos que él requiera por su situación, qué tanto puede entrenar y jugar. Es algo que estamos evaluando y que no solo lo hacemos nosotros, sino que lo evalúa él también para poder saber si puede estar, ya miraremos cuando llegue el momento de definir”.

Así que en los próximos días se conocerá el futuro del delantero, que marcó huella con el club rojo y quiere regresar para poderse retirar en el equipo de sus amores.