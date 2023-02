Para infortunio de los hinchas de Independiente Medellín, la novela de Jackson Martínez no terminó con final feliz, pues después de varios días entrenando con el primer equipo, el delantero no llegó a un acuerdo económico con el club y se marchó en busca de nuevos aires.

(Vea también: Nairo Quintana viajó a Europa y ya tendría charlas con equipo que necesita salvación)

De hecho, el comunicado que entregó el ‘equipo del pueblo’ dejó claro que ‘Cha cha cha’ no reforzó la escuadra que dirige David González por temas de dinero, puesto que, según algunas versiones, el nacido en Quibdó estaba pidiendo un salario muy alto.

“Tanto el club como el jugador trabajaron de manera mancomunada y poniendo de su parte, pero no fue posible realizar un acuerdo económico que fuera satisfactorio para ambas partes y supliera las condiciones logísticas del traslado del jugador y su familia”, informó el club.

Jackson Martínez: revelan salario que pidió para llegar al DIM

Ante los rumores que mencionaban que Jackson Martínez habría pedido un sueldo de 150 millones de pesos para llegar al DIM, el representante del delantero, Gustavo Gallo, decidió romper el silencio y aclarar la situación.

“Haga de cuenta que Jackson pedía 12 millones y Medellín 4. Jackson bajó a 8 millones y Medellín solo subió un poquitico”, dijo el empresario en Futbolred.

No obstante, Gallo ahondó en el tema y reveló la cifra que en realidad estaba pidiendo Martínez, no sin antes enviar un dardo a las directivas del ‘rojo de la montaña’.

“La cifra real está muy por debajo de 150 millones. Él llegó hasta 80 y de ahí se bajó. Yo aseguro que más del 50 % de los jugadores del Medellín ganan más de ese salario, no es inalcanzable”, precisó.

Lee También

Finalmente, el agente de Jackson dio las razones por las que el delantero pedía esa ‘bobadita’ para llegar al club de sus amores.

“Jackson económicamente está bien, pero el anhelo era ese, jugar en Medellín. Él no puede dejar a su empresa en Portugal y traerse a su familia. Lo que él pidió es para sostener esos movimientos, no es porque venga a enriquecerse como dice la gente. Él me dijo, no puedo pagar por jugar”, concluyó.