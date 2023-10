Jackson Martínez, futbolista que se retiró por lesiones en diciembre de 2020 y que actualmente no tiene equipo, contó en ‘La red’ la dura historia que vivió junto a su esposa, Tatiana Caicedo, antes de tener su bebé arcoíris, el más pequeño de sus hijos.

Ezequiel, que significa “Dios es mi fortaleza”, es el bebé arcoíris ―como el de Laura Acuña―del deportista y se denomina así porque llega después de la pérdida de un bebé anterior.

Este es el tercer hijo que tiene junto a Caicedo, con quien se casó en marzo de 2013. Josué y Samantha ya habían nacido, pero el último, que vio la luz el 3 de octubre de 2022, representó un paso diferente en sus vidas, luego de que un año atrás perdieran a otro bebé.

“Recuerdo llegar a casa con mucha alegría para recibir a nuestro. Mi esposa casi siempre está en la sala, pero no la vi por ninguna parte […] No quería pensar lo que sucedió y efectivamente cuando subo al cuarto la veo a ella quebrada en llanto y ya nos quebramos ambos. No necesitó decirme nada para comprender lo que había pasado”, narró sobre el duro momento que tuvieron que pasar.