Flor Marina Gómez, deportista, ‘influencer’ y reconocida por ser la mamá del ciclista Egan Bernal, se dejó ver nuevamente en televisión nacional y contó lo que ha vivido en la actualidad, tras ya varios meses de haber superado el cáncer.

La mujer, que ya cumplió más de un año de haber superado el cáncer de mama, fue entrevistada en La Red a propósito del Día mundial contra el cáncer de mama, el cual fue conmemorado el 19 de octubre.

“Me siento feliz porque Dios me dio una nueva oportunidad. Estoy viva, puedo decir que lo logré. Me da tristeza ver que tantas mujeres pierden la batalla, de pronto por una falla médica, por no detectarlo a tiempo, porque no tienen acceso, no tienen las mismas oportunidades. Eso me entristece”, dijo en el programa.