El mundo del fútbol se conmovió este 21 de octubre con el fallecimiento de Bobby Charlton, leyenda del balompié inglés y campeón del mundo con los ‘Three Lions’ en 1966.

La figura inglesa será recordada como uno de los referentes del Manchester United que conquistó Europa y, por supuesto, de la Inglaterra campeona del mundo hace ya casi 60 años.

El Manchester United lamentó el fallecimiento de Charlton:

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023