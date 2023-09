El día de hoy se dio el partido entre la selección de Inglaterra y Ucrania para poder clasificar a la Eurocopa 2024, el partido disputado en Wroclaw (Polonia), dejó ambos equipos en un empate y los primeros puntos del Grupo C.

(Vea también: Niño que acompañó a Messi antes de salir al campo le hizo tierno regalo; señalan cábala)

Los ingleses venían con un gran ritmo de victoria, ganando sus pasados cuatro partidos, con el empate ante Ucrania, la selección de Inglaterra sigue en cabeza con 13 puntos; teniendo ventaja de seis puntos contra el segundo que es Ucrania.

El partido comenzó con la energía de los ingleses abarcando el estadio, pues se pensaba que los leones llegarían para comer a otra presa y obtener su quinto partido ganado al hilo, pero para sorpresa de todos, fue Ucrania quién abrió el marcador con su primer gol al minuto 26.

Fue el defensa del Arsenal, Oleksandr Zinchenko, el encargado de dar el gol a Ucrania y mostrar que no serían un equipo fácil para Inglaterra.

#Euro2024Qualifiers

🇺🇦VS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1:1

U24 ambassador Oleksandr Zinchenko is on the field and has already scored💪

Who are you guys rooting for? pic.twitter.com/xWuOLFTxSw

— U24 (@U24_gov_ua) September 9, 2023