Jorge Luis Pinto estuvo en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, después de la victoria de la Selección Colombia 1-0 ante Venezuela por la primera fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El entrenador colombiano aseguró que los dirigidos por Néstor Lorenzo no jugaron bien, sobre todo en el primer tiempo. También destacó el bloque defensivo de la selección venezolana, que supo hacer sufrir a Colombia en varios tramos del encuentro.

Pinto criticó el partido de Juan Guillermo Cuadrado, quién fue sustituido al comienzo del segundo tiempo, además de no compartir la titularidad de Yerry Mina. El autor del gol, Rafael Santos Borré, y el futbolista que le dio otra cara a Colombia, Jorge Carrascal, fueron los dos jugadores destacados para el entrenador.

Acerca del partido, el técnico santandereano afirmó que no fue un gran encuentro y que las rotaciones confundieron a los jugadores: “No fue un gran partido, fue un buen partido, no con tanta claridad futbolística. Me parece que el manejo de los espacios que tuvo el equipo y las rotaciones lo confundieron un poco. Algunos jugadores perdieron posición de juego. Tengo que decir que sí hubo algunas opciones de área, pero no fue un gran partido de Colombia”.

Sobre Cuadrado, Pinto aseguró que no es un hombre para jugar en el medio: “Yo siento que Cuadrado, perdónenme la molestia y el irrespeto, pero no es para jugar en el medio. Cuadrado es un hombre lineal. Es un hombre que juega por fuera. Por dentro no tiene creatividad, no tiene pausa, no tiene manejo. Siento que Colombia perdió ese elemento de juego en el medio campo. Eso complicó un poquito el partido, pero se ganó, se olvidan algunos errores, pero hay que corregir”.

La titularidad de Yerry Mina: “Lo de Mina no lo comparto. Soy respetuoso y no quiero molestar a nadie, pero hace 5 o 6 años en los Mundiales le dije a mi hijo que si Colombia jugaba con estos centrales no hay nada que hacer, así haga goles. Me parece que Mina es el jugador de menos forma física hoy en todos los sentidos, pero bueno, se cumplió y se hicieron las cosas”.

El partido de Rafael Santos Borré: “Es un hombre de mucho oficio, de mucho trabajo, un jugador muy profesional, muy entregado. Me parecía que no había dudas así le faltara un poquito de fútbol”

El ingreso de Carrascal: “Era el hombre, porque faltaba un hombre de cerebro, que metiera un cambio de frente y al minuto de juego lo metió y se hizo el gol. Con el bloque de Venezuela había que hacer cambios de frente, ganar espacios por costados contrarios y poder penetrar. No fue fácil. Hay que asociarse con los punteros, a Diaz faltó alimentarlo. No hubo esa insistencia. En la derecha se perdió el costado, Muñoz tuvo presencia, pero no fue claro. A Arias se le sacó de ahí a buscar el balón atrás. Había que ensanchar el campo”.

Por último, Jorge Luis Pinto aseguró que la selección de Néstor Lorenzo tiene jugadores de gran nivel y talento; sin embargo, el partido ante Chile, el martes 12 de noviembre, será muy distinto al visto en Barranquilla