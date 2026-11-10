Por: El Espectador

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Un ataque con explosivos sacudió la tarde del martes 10 de noviembre en el Valle del Cauca, teniendo como objetivo la central hidroeléctrica de Amaime, que se ubica en la vereda la Esperanza, en la zona rural del municipio de Palmira y cerca de la frontera con El Cerrito. La acción, que generó alarma en las comunidades cercanas, ha sido atribuida preliminarmente al grupo armado organizado residual estructura Adán Izquierdo, según información entregada por la Tercera División del Ejército, citada en el comunicado oficial.

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Las primeras investigaciones indican que los explosivos se habrían instalado en la planta de máquinas del complejo energético. De acuerdo con el Ejército, este tipo de ataques atenta directamente contra la infraestructura energética y pone en riesgo tanto la seguridad como la tranquilidad de la población de la región. En respuesta a estos hechos, tropas de la Tercera Brigada del Ejército han permanecido desplegadas en las inmediaciones de la hidroeléctrica, dedicándose a tareas de seguridad y verificación de los daños ocasionados durante la acción violenta.

Hasta el momento, y de acuerdo con el reporte oficial, la acción no provocó lesiones en el personal ni fallecimientos, limitándose a causar únicamente daños materiales en la infraestructura de la central. No obstante, el ambiente de incertidumbre se ha incrementado en las comunidades rurales cercanas por la amenaza latente contra servicios estratégicos y la multiplicación de hechos similares en la región. Las autoridades han solicitado el apoyo ciudadano, invitando a la población a reportar cualquier actividad sospechosa o información que conduzca a ubicar a los responsables a través de la Línea 107.

Por su parte, Celsia, empresa responsable de la operación de la central hidroeléctrica de Amaime, también se pronunció. Señaló que, tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia en coordinación con entidades competentes, entre ellas el Ejército y el cuerpo de bomberos, para evaluar el alcance de los daños y avanzar en la pronta recuperación de la operatividad del complejo. Según la compañía, la zona fue asegurada para garantizar la seguridad tanto del personal de la empresa como de las comunidades vecinas.

De acuerdo con el llamado de las autoridades, el trabajo conjunto entre instituciones, ciudadanía y empresa privada resulta fundamental para enfrentar este tipo de amenazas que comprometen la seguridad regional y la prestación de servicios estratégicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue responsable del ataque a la central hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con la información proporcionada por la Tercera División del Ejército, el ataque con explosivos a la central hidroeléctrica de Amaime fue atribuido preliminarmente al grupo armado organizado residual estructura Adán Izquierdo. Esta organización habría colocado los explosivos en la planta de máquinas, buscando afectar la infraestructura energética de la región y con ello, la seguridad de la población.

¿Cuáles fueron las consecuencias del atentado en la central hidroeléctrica de Amaime?

Según reportes oficiales del Ejército y el pronunciamiento de Celsia, empresa operadora de la central, el ataque produjo daños materiales en la infraestructura, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Se activaron protocolos de seguridad y emergencia para atender la situación y buscar la pronta recuperación operacional del complejo, mientras que el Ejército y los bomberos trabajaron en la atención y aseguramiento del área afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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