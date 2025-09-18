En las últimas horas, el nombre de Juan Manuel Santos ha vuelto a estar en la boca de los colombianos por la primera decisión de la JEP, que condenó a los jefes de las extintas Farc por el delito de secuestro, cometido durante su paso por esa guerrilla. La condena, para muchas personas, fue irrisoria frente a las atrocidades cometidas a miles de colombianos y muchos culparon al expresidente Santos porque fue bajo su mandato que se estableció el mecanismo para buscar verdad, reparación y justicia, con el Acuerdo de Paz de 2016.

Es en este marco que empezaron los ataques a Juan Manuel Santos y a toda su familia. A Martín Santos, hijo del expresidente, también lo invadieron los mensajes y fue por eso que él decidió publicar algunos de los varios que le llegaron.

Uno de los que más llamó la atención fue el que escribió una cuenta que en su foto de perfil tiene a una mujer. En Instagram, ella le escribió a Martín frases como “Cuando será que se muere su papá y ojalá toda su familia se mueran (SIC) o los mate malditos” y “ojalá se mueran malditos mil veces malditos tu (SIC) y toda su familia en especial juan Manuel Santos…”.

Martín no le respondió, pero sí dejó una reflexión al respecto: “Los discursos de odio contra mi papá y mi familia ya están empezando a tener impacto. Colombia necesita amor”. Esta fue la publicación:

Los discursos de odio contra mi papá y mi familia ya están empezando a tener impacto. Colombia necesita amor. pic.twitter.com/b2J3P44HrQ — Martín Santos (@MartinSantosR) September 18, 2025

Muchos le recomiendan a Martín Santos que demande a las personas que están detrás de estas palabras, pues no podrían ser tomadas como amenazas, sino como malos deseos. Sin embargo, otros también aprovecharon para seguir criticando a la familia Santos.

Qué había dicho el expresidente Juan Manuel Santos

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el expresidente había respaldado el Acuerdo de Paz y las decisiones que se toman.

“Entiendo la frustración de los colombianos que piensan que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz”, dijo Santos en este video:

Declaraciones sobre las sanciones de la JEP y la importancia de implementar el Acuerdo de Paz: pic.twitter.com/uLf6PbRfLx — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 17, 2025

