Por: Portal Bogotá

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El fortalecimiento de la formación académica para la ciudadanía es una de las apuestas de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca expandir oportunidades educativas. En línea con estos esfuerzos, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha lanzado una convocatoria especialmente dirigida a los habitantes de Bogotá interesados en mejorar su nivel de inglés. Mediante el programa ‘English Does Work 2026’, el SENA ofrece cursos virtuales gratuitos para aprender inglés desde cero o perfeccionar el idioma, sin importar el nivel actual del participante, de acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

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La iniciativa ‘English Does Work 2026’ está pensada para que cualquier persona de la ciudad pueda acceder a formación práctica, flexible y dinámica, permitiendo el dominio del inglés de forma gratuita y con certificación al finalizar el proceso. Tal como lo explican en la convocatoria, el programa consta de 13 niveles que conducen a alcanzar el dominio B2, un estándar que permite comunicarse con facilidad en situaciones académicas y laborales.

Una de las ventajas más destacadas de ‘English Does Work 2026’ es su formato virtual, el cual elimina barreras de desplazamiento y permite que los estudiantes adapten su aprendizaje a sus propios horarios. La inscripción es completamente en línea, a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co. Al momento de postularse, cada nivel tiene ciertos requisitos específicos, por lo que se recomienda consultar y cumplir con estas condiciones para avanzar en el proceso de inscripción, según información compartida por el SENA.

El procedimiento para participar es sencillo. Lo primero es ingresar al portal mencionado, seleccionar la opción de carreras virtuales, revisar las ofertas disponibles y elegir el programa deseado. Posteriormente, el usuario debe completar el formulario de inscripción, asegurándose de cumplir con los requisitos de ingreso al nivel correspondiente. Cabe destacar que este proceso ha sido diseñado para ampliar el acceso y promover el aprendizaje del inglés como herramienta fundamental de desarrollo personal y profesional.

La oferta de cursos gratuitos, certificados y cien por ciento virtuales, apoya a quienes buscan abrir nuevas oportunidades laborales y académicas en una ciudad cada vez más abierta al mundo. Según la información suministrada por el SENA y la Alcaldía de Bogotá, este programa representa una oportunidad significativa para los bogotanos que desean fortalecer sus habilidades en inglés y mejorar su perfil para el mercado laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el curso de inglés gratis del SENA en Bogotá?

Para inscribirse, debe ingresar a la página betowa.sena.edu.co, seleccionar la opción de carreras virtuales, consultar los programas disponibles y elegir el que sea de su interés. Después, debe completar el proceso digital de postulación, asegurándose de cumplir los requisitos específicos de cada nivel antes de finalizar la inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en ‘English Does Work 2026’ del SENA?

Cada nivel del programa tiene requisitos particulares que deben ser consultados antes de la inscripción. Estos requisitos están disponibles en la plataforma oficial cuando usted realiza el proceso de registro, por lo que se recomienda revisarlos cuidadosamente para asegurar su participación exitosa en el nivel deseado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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