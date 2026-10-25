Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Seis establecimientos comerciales en el centro de Melgar, Tolima, resultaron afectados por un incendio que inició hacia las 11:30 de la noche del sábado 24 de octubre, según informaron las autoridades locales. La emergencia ocurrió en la intersección de la calle Séptima con carrera 25, en una esquina reconocida por estar cerca del parque principal y del establecimiento conocido como PPC. De acuerdo con declaraciones de Samir Sánchez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Melgar, el fuego logró avanzar con rapidez debido a que encontró materiales combustibles en la parte superior de los locales, lo que complicó notablemente el trabajo de contención.

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Entre los establecimientos afectados se encontraba la droguería Súperbaratas, donde la presencia de productos inflamables, como aerosoles y alcohol, contribuyó a que la situación se agravara. Otro de los locales impactados fue La Caperucita, negocio cuya estructura se vio comprometida, aunque la respuesta de los bomberos evitó que las llamas lo destruyeran completamente. El incendio también amenazó un asadero cercano, donde, según la información oficial, las campanas de extracción almacenaban grasa vegetal, lo que habría incrementado el riesgo si el fuego hubiera llegado hasta esa zona.

Las labores de atención se extendieron hasta la madrugada y contaron con el apoyo de unidades de Carmen de Apicalá, personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios de la administración municipal. Durante la emergencia, cuatro personas sufrieron afectaciones: dos bomberos y dos civiles. Según explicó Sánchez, uno de los civiles presentó quemaduras al intentar manipular una reja caliente, mientras que otras personas reportaron síntomas por inhalación de humo. Todos recibieron atención médica y, según el balance difundido por las autoridades municipales, se encontraban estables.

Al cierre de la emergencia, hacia las 4:00 a. m., los equipos revisaron los últimos focos activos y se confirmó que el incendio había sido controlado en su totalidad. Sin embargo, todavía no se ha determinado su origen. El comandante anunció que se solicitará una comisión técnica de la Dirección Nacional de Bomberos para investigar cómo inició la conflagración. Insistió en la importancia de no manipular los elementos afectados, ya que esto podría alterar evidencias clave para la investigación.

Sánchez recordó que en años anteriores el sector ya había enfrentado incendios en el supermercado Sumapaz, un asadero y el área cercana a la cárcel, aunque en esos episodios las afectaciones no alcanzaron la magnitud de la emergencia actual, que dejó pérdidas materiales importantes. Finalmente, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los comerciantes para que revisen sus instalaciones eléctricas y desconecten los equipos innecesarios durante la noche, con el fin de reducir riesgos futuros y proteger tanto los negocios como a las familias que dependen de ellos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos locales comerciales fueron afectados por el incendio en Melgar?

De acuerdo con la información aportada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Melgar, seis establecimientos comerciales resultaron afectados por la emergencia, la cual tuvo lugar en la zona céntrica de la ciudad, comprometiendo principalmente estructuras en la parte superior de los locales.

¿Qué productos presentes en la droguería Súperbaratas contribuyeron a agravar la situación durante el incendio?

En el caso de la droguería Súperbaratas, los productos inflamables como aerosoles, alcohol y otros elementos similares favorecieron la propagación del fuego y dificultaron las labores de los bomberos, debido a su alto nivel de combustibilidad durante la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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