Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave emergencia se registró en la noche del jueves 22 de octubre en el barrio los Álamos, municipio de Mariquita, departamento de Tolima. Una menor de 13 años fue encontrada inconsciente, lo que requirió la intervención inmediata de los organismos de socorro. De acuerdo con la información oficial citada por El Nuevo Día, la primera respuesta la asumió el Cuerpo de Bomberos de Mariquita, quienes trasladaron a la niña en una ambulancia hasta el Hospital San José. En las instalaciones del centro asistencial, la menor quedó bajo la observación de especialistas médicos y acompañada por su madre.

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El reporte inicial señala que la niña habría ingerido hipoclorito de sodio, una sustancia utilizada habitualmente en productos de limpieza, como el popular Clorox. El hipoclorito de sodio es conocido por sus propiedades desinfectantes y su uso doméstico, pero puede resultar peligroso si se ingiere, pues puede provocar reacciones severas en el organismo, especialmente en menores de edad. La situación que rodea este caso no ha sido del todo esclarecida, ya que hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que la menor ingirió dicha sustancia. Las autoridades y organismos de respuesta no han divulgado más detalles sobre cómo sucedieron los hechos ni sobre los aspectos previos al hallazgo de la joven inconsciente.

Mientras tanto, la información que se tiene sobre el estado de salud de la niña es limitada. Medios como El Nuevo Día han consignado que permanece en observación médica en el Hospital San José de Mariquita, sin que hasta ahora exista un parte oficial sobre la evolución de su salud o el diagnóstico tras recibir atención médica especializada. Tampoco se ha indicado si se han iniciado investigaciones para esclarecer cómo accedió la menor a este producto y si hubo manejo adecuado de la sustancia en el hogar.

La emergencia ha causado conmoción entre los habitantes de Mariquita, quienes esperan información más completa sobre el caso y el estado de la menor afectada. Hasta el momento, lo ocurrido sigue siendo materia de análisis y esperan los reportes que puedan emitir las autoridades y las instituciones médicas correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué síntomas puede causar la ingestión de hipoclorito de sodio en menores?

La ingestión de hipoclorito de sodio, presente en productos como el Clorox, puede generar síntomas graves, sobre todo en niños. Entre las reacciones más comunes están el dolor y ardor en la boca y la garganta, vómito, dificultad para respirar y, en casos severos, pérdida del conocimiento. Es fundamental buscar atención médica inmediata ante una situación de este tipo.

¿Por qué es importante mantener productos de limpieza fuera del alcance de los niños?

Los productos de limpieza contienen sustancias químicas peligrosas como el hipoclorito de sodio, que pueden causar intoxicaciones si se ingieren o entran en contacto con la piel. Por ello, las recomendaciones de los organismos de salud insisten en almacenar estos productos en lugares seguros y fuera del alcance de menores, para prevenir incidentes graves como el ocurrido en Mariquita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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