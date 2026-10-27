Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Dos borradores de decreto que están actualmente en Función Pública anticipan cambios sustanciales en el proceso de selección de cargos públicos y en la liquidación de recursos estatales, bajo la administración de Abelardo de la Espriella. Estos documentos sugieren modificaciones en la elección de gerentes regionales para entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), así como ajustes en la gestión del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, en el contexto de la liquidación del Ministerio de la Igualdad a cargo de John Milton Rodríguez, según información recogida por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

En cuanto a la selección de gerentes regionales o seccionales, el primer borrador establece que la decisión recaerá en el gobernador del departamento respectivo, quien elegirá de una terna remitida por el representante legal de la entidad. Anteriormente, la escogencia de estos cargos del Ejecutivo se hacía mediante concurso público. Si bien siguen siendo de libre nombramiento y remoción, la nueva propuesta busca que la terna la conforme la autoridad legal del establecimiento público, designada por el presidente, y que luego sea escogida por el gobernador, de acuerdo con el documento en proceso en Función Pública. No se eliminan los requisitos de experiencia y estudios para los aspirantes, aunque el procedimiento para acceder a estos cargos cambia de manera significativa.

Según El Espectador, estos borradores no representan la primera intervención de la administración De la Espriella en el empleo público. Ya se había planteado la creación del Banco de Talentos de la llamada “patria milagro”, una plataforma en colaboración con empresas privadas como Magneto empleos y Marble Headhunter, que permite a los ciudadanos postularse a cargos públicos. Además, el primer acto legislativo objetado por este gobierno fue una ley que impedía reducir los requisitos para cargos estatales. El Ejecutivo argumentó que esta prohibición era “inconstitucional e inconveniente” y criticó las limitaciones impuestas al legislador.

En paralelo, otro borrador da facultades a John Milton Rodríguez como agente liquidador del Ministerio de la Igualdad para llevar a término la “terminación, liquidación y cierre” del fondo que agrupaba recursos destinados a programas de equidad. Así, estos recursos solo podrán usarse para concluir operaciones y obligaciones vigentes, costear gastos administrativos y asegurar la clausura definitiva del fondo, conforme al texto en borrador citado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios propuestos para la selección de gerentes regionales en el Icbf y el Sena?

De acuerdo con El Espectador, los borradores de decreto proponen que la selección de gerentes regionales ya no se realice mediante concurso público. Ahora, el representante legal de la entidad conformará una terna de candidatos, de la cual el gobernador del departamento elegirá al gerente. Esto centraliza el proceso en autoridades departamentales y directivos designados por el presidente, manteniendo los requisitos de idoneidad pero cambiando la metodología de elección.

¿Qué implica el proceso de liquidación del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial?

Según los documentos mencionados por El Espectador, la liquidación del fondo dirigido por el Ministerio de la Igualdad restringe el uso de sus recursos a completar operaciones y contratos pendientes, pagar gastos administrativos y llevar a cabo los procedimientos necesarios para su cierre. Así, se garantiza que los fondos solo se destinen a finalizar las actividades en curso y no a nuevos proyectos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.