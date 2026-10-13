El presidente Abelardo de la Espriella anunció la expedición del Decreto 1525 de 2026, una norma que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, relacionado con la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica.

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El mandatario presentó la medida a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de un video en el que defendió la necesidad de garantizar las movilizaciones pacíficas, pero advirtió que su Gobierno actuará frente a los hechos de violencia.

En el video, el jefe de Estado sostuvo que la norma busca fortalecer la capacidad de las autoridades para responder ante situaciones que afecten la movilidad, los servicios esenciales y los derechos de quienes no participan en las manifestaciones.

El anuncio se produjo el martes 13 de octubre, un día antes de las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país para este miércoles.

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¿Qué cambia con el Decreto 1525 de 2026?

De acuerdo con la información divulgada sobre la norma, el decreto precisa las circunstancias en las que las autoridades pueden intervenir frente a hechos violentos durante una manifestación. Uno de los puntos centrales es que el diálogo y la mediación deben mantenerse como herramientas para gestionar las protestas, pero no constituyen un requisito que impida actuar contra personas que estén cometiendo actos de violencia.

Entre las situaciones contempladas para una intervención están las agresiones contra terceros, el uso o porte de armas, la retención de personas, los ataques contra periodistas o misiones médicas y los daños a la infraestructura. También se incluyen afectaciones graves a servicios públicos y al abastecimiento de bienes esenciales.

La norma contempla una actuación gradual de las autoridades, que incluye la participación de gestores de convivencia, el diálogo con los manifestantes y la mediación. Si las circunstancias lo requieren, pueden aplicarse medidas de disuasión y, como último recurso, intervenir las unidades de la Policía encargadas del mantenimiento del orden.

El decreto también refuerza la coordinación entre las autoridades mediante los Puestos de Mando Unificado (PMU), desde los cuales se deben articular las actuaciones durante las movilizaciones.

Sin embargo, la obstrucción de una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta. La intervención debe responder a las circunstancias previstas en la norma y distinguir entre quienes participan pacíficamente y quienes incurren en conductas violentas.

De la Espriella lanzó advertencia antes de las marchas del 14 de octubre

En su mensaje, el presidente insistió en que su Gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no permitirá que las movilizaciones deriven en actos que afecten a otros ciudadanos.

“No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos, que las ambulancias no puedan pasar, que los niños no puedan ir a la escuela, que los transportadores no puedan mover sus cargas”, afirmó en el video.

El mandatario también señaló que los hechos de violencia serán documentados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Además, defendió el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre la Policía, las autoridades militares, los alcaldes, los gobernadores y el Gobierno nacional.

“¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!”, escribió en su publicación.

La aplicación del Decreto 1525 tendrá uno de sus primeros escenarios en las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre. En esa jornada se podrá observar cómo las autoridades aplican las nuevas disposiciones y garantizan, al mismo tiempo, el derecho a la protesta pacífica y los derechos de los demás ciudadanos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.