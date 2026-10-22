Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal representa uno de los indicadores más relevantes en la economía colombiana, ya que fija el valor del peso respecto a una divisa extranjera. En Colombia, la comparativa habitual se realiza frente al dólar estadounidense, pues esta moneda es la más utilizada en las operaciones de comercio, inversiones y financiamiento internacional del país, de acuerdo con la información expuesta en Noticiero 90 Minutos. Así, la tasa de cambio muestra con exactitud cuántos pesos colombianos son necesarios para obtener un solo dólar, lo que facilita la referencia para diferentes tipos de negocios y transacciones.

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Este dato cobra mayor relevancia cuando se analiza el impacto de sus variaciones sobre la economía nacional. Según el mismo medio, existen dos escenarios principales derivados del comportamiento de la tasa de cambio: la depreciación y la apreciación de la moneda local. Cuando el valor de la tasa de cambio aumenta, el país atraviesa una depreciación, lo cual significa que el peso pierde valor en comparación con el dólar estadounidense. En la práctica, esto obliga a pagar más pesos por cada dólar, lo que encarece las importaciones y puede tener repercusiones en el costo de bienes y servicios provenientes del exterior.

Por otro lado, una disminución de la tasa de cambio indica una apreciación de la moneda colombiana. Esta situación permite que los agentes económicos necesiten menos pesos para comprar la misma cantidad de dólares, abaratando la adquisición de productos extranjeros. Aunque este fenómeno beneficia el consumo de importaciones, puede generar desventajas para los exportadores, quienes encuentran menos competitiva su oferta en el exterior debido al fortalecimiento del peso.

Para entender y oficializar estas variaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta se define, según lo informado, como el promedio simple de las tasas ponderadas derivadas de las transacciones diarias de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso. En este proceso participan entidades como bancos comerciales, sociedades comisionistas, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex, entre otras. Solo se tienen en cuenta aquellas operaciones en las que ambos lados del intercambio se cumplen el mismo día. Así, la TRM facilita una medición transparente y confiable de las tendencias cambiarias del país.

Actualmente, según la última referencia publicada, la tasa representativa del mercado establece que un dólar equivale a 3.191,47 pesos colombianos, reflejando la cotización oficial vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal al precio del dólar en Colombia?

La tasa de cambio nominal determina cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un dólar estadounidense, impactando de forma directa el precio oficial de la divisa en el país según lo monitoreado por la Tasa de Cambio Representativa del Mercado. Esta relación influye tanto en las importaciones como en las exportaciones y en el valor final que pagan los agentes económicos por la moneda extranjera.

¿Qué significa depreciación y apreciación del peso colombiano frente al dólar?

La depreciación del peso colombiano frente al dólar ocurre cuando aumenta la tasa de cambio nominal, es decir, cuando se necesitan más pesos para comprar un dólar, encareciendo las importaciones. La apreciación, por el contrario, se manifiesta cuando la tasa de cambio disminuye y se necesitan menos pesos por dólar, lo que favorece la compra de productos extranjeros pero puede restar competitividad a los exportadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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