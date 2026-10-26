Por: El Espectador

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Colombia se posiciona como uno de los destinos gastronómicos más atractivos del mundo gracias a la variedad y profundidad de sus tradiciones culinarias. La cocina colombiana es el reflejo de un país plural, donde los sabores varían de acuerdo con la región y donde cada plato cuenta una historia distinta sobre su territorio y su gente. Así, el país se muestra internacionalmente ante la comunidad viajera con su nominación a Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards, una de las distinciones más prestigiosas dentro de la industria del turismo global, según puntualiza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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La enorme diversidad de la gastronomía nacional se evidencia al comparar preparaciones típicas de diferentes regiones. De acuerdo con la información recopilada, en la región Caribe predominan los productos del mar y los arroces, mientras que en el Pacífico, los platos tradicionales se caracterizan por la presencia de coco y pescados. La región Andina, por su parte, resalta con sopas como el sancocho, alimentos derivados del maíz y amasijos, es decir, preparaciones de masa hechas a base de maíz o trigo. En los Llanos y en la Amazonía, la cocina está profundamente conectada con las costumbres de las comunidades indígenas y campesinas, y los ingredientes autóctonos.

Más allá de la variedad de platos, la cocina colombiana es también un reservorio de técnicas y conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación a través de cocineros, cocineras y productores locales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pone como ejemplo recetas tradicionales como los envueltos en hojas de plátano, prácticas que conservan el sabor y al mismo tiempo preservan expresiones culturales propias. En Colombia, probar la gastronomía equivale a sumergirse en la historia viva del país, en las costumbres y estilos de vida de su gente.

Esta riqueza cultural y culinaria es uno de los pilares de la estrategia 'Colombia, el País de la Belleza', liderada por ProColombia. Con ella, el país busca reforzar su presencia internacional promocionando no solo sus paisajes y celebraciones, sino también experiencias ligadas a su cocina. Según la información suministrada, Colombia compite en la edición mundial de los World Travel Awards 2026 junto a otros 16 países, entre ellos reconocidos íconos culinarios como Perú, México, Italia y Japón. Perú, cabe destacar, ha ganado este premio durante cinco años consecutivos, entre 2021 y 2025.

La elección del Mejor Destino Culinario del Mundo está en manos de viajeros y profesionales de la industria, quienes pueden votar en línea hasta el 30 de octubre de 2026, conforme al calendario publicado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia es candidata a Mejor Destino Culinario en los World Travel Awards?

Colombia participa como candidata a Mejor Destino Culinario del Mundo debido a su amplia variedad de cocinas regionales, recetas tradicionales y uso de ingredientes autóctonos, según explica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La competencia en los World Travel Awards reconoce los destinos con propuestas gastronómicas que reflejan la identidad y diversidad de cada país, y Colombia destaca por una oferta que combina patrimonio, cultura y técnicas culinarias transmitidas por generaciones.

¿Cómo se puede votar por Colombia en los World Travel Awards 2026?

Para votar por Colombia en la edición 2026 de los World Travel Awards, los interesados deben acceder al portal oficial de votaciones de la organización, donde pueden seleccionar a Colombia en la categoría de Mejor Destino Culinario del Mundo. La votación está abierta hasta el 30 de octubre de 2026, según la información suministrada para esta nota, y la participación está dirigida tanto a viajeros como profesionales del turismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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