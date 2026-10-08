Tres ‘smartwatches’ de Xiaomi disponibles en Amazon ofrecen envío gratis a Colombia y precios que van desde 142.382 pesos hasta 333.088 pesos, de acuerdo con los precios publicados en Amazon al 8 de octubre.

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Los modelos cubren distintos perfiles: desde quien busca una opción básica y económica hasta quien quiere GPS integrado y pantalla AMOLED. Los precios pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Xiaomi Redmi Watch 5: el más accesible del grupo

El Xiaomi Redmi Watch 5 se consigue en Amazon por 142.382 pesos, el precio más bajo de los tres. Cuenta con pantalla LCD de 2 pulgadas, batería de hasta 18 días, más de 140 modos de entrenamiento y llamadas Bluetooth con reducción de ruido de doble micrófono. Su resistencia al agua es de 5 ATM, lo que lo hace apto para actividades acuáticas. También incluye monitoreo de salud las 24 horas.

Lo que más destaca:

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Precio: 142.382 pesos, la opción más económica de las tres en Amazon.

Batería: hasta 18 días de duración con una sola carga.

Llamadas Bluetooth: doble micrófono con reducción de ruido para mayor claridad en las llamadas.

Resistencia al agua: certificación 5 ATM, apta para natación y lluvia.

Razones para comprarlo: el Redmi Watch 5 es la opción indicada para quien se inicia en el mundo de los relojes inteligentes o quiere un dispositivo funcional sin invertir mucho. Su combinación de llamadas Bluetooth, larga batería y más de 140 modos deportivos lo hacen competitivo en su rango de precio.

A tener en cuenta: su pantalla es LCD, no AMOLED, lo que puede traducirse en menor brillo y vivacidad de colores frente a otros modelos de la misma marca.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: pensado para quienes priorizan el sueño y la salud

El Xiaomi Smart Band 10 Pro cuesta 291.011 pesos en Amazon, tras un descuento del 31 % sobre su precio original de 420.738 pesos, según la ficha del producto. Tiene pantalla de 1,74 pulgadas con brillo máximo de 2.000 nits y una relación pantalla-cuerpo del 77 %, lo que permite leerla con claridad incluso bajo el sol.

Su cuerpo mide apenas 9,7 mm de grosor, con marco de aleación de aluminio. La batería de 350 mAh rinde hasta 21 días en uso normal, o cerca de 7 días con la pantalla siempre encendida habilitada.

Lo que más destaca:

Descuento: 31 % de rebaja sobre el precio original; ahorro de $129.727.

Pantalla: 1,74 pulgadas con 2.000 nits de brillo máximo para uso en exteriores.

Monitoreo de salud: frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y estrés durante todo el día.

Batería: hasta 21 días de duración; 7 días con pantalla siempre encendida.

Razones para comprarlo: el Smart Band 10 Pro es la alternativa más indicada si el seguimiento del sueño y los datos de salud son la prioridad. Su pantalla de alta luminosidad y el monitoreo profesional del sueño lo distinguen del Redmi Watch 5, y su precio con descuento lo ubica en un punto medio atractivo dentro del catálogo de Xiaomi en Amazon.

A tener en cuenta: al ser una pulsera de actividad y no un reloj de muñeca tradicional, su pantalla de 1,74 pulgadas puede resultar más pequeña para quienes prefieren leer notificaciones con comodidad desde la muñeca.

Xiaomi Redmi Watch 6: el más completo si usted entrena al aire libre

El Xiaomi Redmi Watch 6 se vende en Amazon por 333.088 pesos, con un descuento del 11 % sobre su valor original de 372.188 pesos, de acuerdo con la ficha del producto. Es el único de los tres que incluye GPS integrado, lo que permite registrar rutas de entrenamiento sin necesidad de llevar el celular.

Su pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas ofrece colores vivos y legibilidad en distintas condiciones de luz. La batería rinde hasta 24 días, la más larga de este grupo, y su resistencia al agua de 5 ATM lo habilita para natación. Compatible con Android e iOS.

Lo que más destaca:

GPS integrado: rastrea rutas al aire libre sin depender del celular.

Pantalla AMOLED: 2,07 pulgadas con colores nítidos y vibrantes.

Batería: hasta 24 días de duración, la mayor entre los tres modelos.

Compatibilidad: funciona con dispositivos Android e iOS.

Razones para comprarlo: el Redmi Watch 6 es el más indicado para quienes corren, van en bicicleta o practican deportes al aire libre con frecuencia, pues el GPS integrado registra el recorrido con precisión. También es el que ofrece la pantalla más grande y de mayor calidad del grupo, además de la batería de mayor duración.

¿Qué diferencia hay entre una pulsera de actividad y un ‘smartwatch’?

Una pulsera de actividad, como el Xiaomi Smart Band 10 Pro, se enfoca principalmente en el monitoreo de salud y tiene un formato más delgado y ligero.

Un ‘smartwatch’, como el Redmi Watch 5 o el Redmi Watch 6, agrega funciones como llamadas Bluetooth, GPS o pantallas más grandes. La elección depende de si usted quiere un accesorio discreto para el día a día o un dispositivo con más funciones para el deporte y la comunicación.

¿Vale la pena comprar un smartwatch con GPS integrado?

El GPS integrado es útil si usted hace actividades al aire libre como correr, ciclismo o senderismo, porque el reloj registra la ruta sin necesidad de llevar el celular.

Sin embargo, si su uso es principalmente en interiores o gimnasio, los modelos sin GPS —como el Redmi Watch 5 o el Smart Band 10 Pro— cubren bien esas necesidades a un precio más bajo. En este grupo, solo el Redmi Watch 6, a 333.088 pesos, incluye esa función.

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