Por: EL PILON SA

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En una tarde marcada por tensiones y polémicas, el Concejo de Valledupar llevó a cabo la elección de su nueva mesa directiva para la vigencia 2027, según información publicada por El Pilón y la cuenta oficial del Concejo de Valledupar. El proceso, iniciado a las 5:00 p. m., se extendió durante dos horas en una jornada que, aunque parecía rutinaria, terminó generando debate sobre la representación de la oposición y la transparencia del mecanismo de votación empleado para designar al primer vicepresidente.

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De acuerdo con los hechos registrados, Andrés Molina Carvajal, representante del Partido Liberal, fue escogido como presidente con 18 votos a favor y estuvo acompañado por su padre, el exgobernador Hernando Molina Araújo, junto a su familia. En el mismo acto, José Alberto Morillo recibió la confianza de 19 concejales, convirtiéndose en el segundo vicepresidente de la corporación. La verdadera disputa surgió, sin embargo, en la elección del primer vicepresidente, un cargo regulado por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, y por la Sentencia C-018 de 2018 de la Corte Constitucional, normas que buscan asegurar la participación de partidos no mayoritarios en los órganos directivos.

El concejal Carlos Escorcia Bornacelli, del partido En Marcha, denunció presuntas irregularidades en el proceso: días antes, el voto secreto según él había sido descartado, pero en la elección se aprobó por mayoría, generando suspicacias. La propuesta para que la votación fuera reservada fue presentada por Yesith Triana y respaldada por 14 concejales. Finalmente, Ronald Castillejo, identificado con un movimiento declarado en oposición, alcanzó 11 votos, superando a Escorcia, quien solo obtuvo 5, mientras dos concejales votaron en blanco.

La controversia central giró en torno a quién debía ocupar la primera vicepresidencia, pues Escorcia argumentó que algunos partidos se declaran en oposición únicamente para acceder a cargos, no por convicción política. "Aquí el problema radica en que se declaran en oposición para ocupar la mesa directiva, no para hacer una verdadera oposición, y eso es antiético", sostuvo en plenaria. Por su parte, Wilber Hinojosa –concejal con larga trayectoria– defendió la elección secreta amparándose en el reglamento interno, subrayando que la definición de cargos se da por mayoría democrática.

En medio de la controversia, el concejal Ronald Castillejo, electo primer vicepresidente, reiteró su compromiso de garantizar los derechos de la oposición en la corporación y defendió la independencia de su postura política, pese a sus relaciones anteriores tanto con la coalición como con la oposición. Otras voces, como la de Jesús Perpiñán, recordaron el impacto negativo de los vaivenes políticos sobre la confianza ciudadana en el cabildo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición sobre las mesas directivas en el Concejo?

La Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, establece mecanismos para que los partidos que no hacen parte de la mayoría o coalición de gobierno tengan participación en los órganos directivos de las corporaciones públicas, como las mesas directivas de los concejos. Según lo debatido en la sesión descrita por El Pilón, este norma fue uno de los puntos clave en la disputa por la primera vicepresidencia, evidenciando diferencias en su interpretación sobre quién puede o no considerarse legítimamente en oposición para ser elegido en ese cargo.

¿Por qué genera polémica el voto secreto en la elección de la mesa directiva del Concejo de Valledupar?

El mecanismo de voto secreto fue centro del debate, ya que, según lo expresado por concejales como Carlos Escorcia, contradijo acuerdos previos sobre la transparencia del proceso. De acuerdo con el reglamento interno citado por el concejal Wilber Hinojosa, el voto reservado se encuentra autorizado, pero su uso inesperado despertó reclamos sobre la falta de claridad y posible manipulación en la elección, lo que a su vez suma inquietudes sobre la legitimidad de los resultados y la representatividad de quienes integran la mesa directiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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