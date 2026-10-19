La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que el Gobierno trabaja para garantizar la continuidad de los pagos del subsidio Colombia Mayor, que beneficia a cerca de tres millones de adultos mayores en el país.

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Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada para la próxima transferencia, pues la entidad espera que el Ministerio de Hacienda certifique la disponibilidad de los recursos.

El presidente Abelardo De la Espriella aseguró que existe un faltante de $3,2 billones para cubrir los pagos programados entre agosto y diciembre de 2026.

También prometió que, una vez superadas las dificultades financieras, buscará aumentar el subsidio a $400.000 mensuales.

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No obstante, el anterior director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, sostuvo que los recursos estaban garantizados con un presupuesto de $8,4 billones, provenientes de tres fuentes de financiación: el Presupuesto General de la Nación, el Fondo de Solidaridad Pensional y el Ministerio del Trabajo.

Mientras se define la disponibilidad del dinero, Prosperidad Social pidió a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer la fecha del próximo pago.

Actualmente, los beneficiarios reciben $80.000, mientras que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años pueden recibir $230.000, según las condiciones del programa.

Para acceder, deben cumplir requisitos de nacionalidad, residencia, edad y clasificación socioeconómica del Sisbén IV.

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