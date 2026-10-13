Las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan sido afectadas o damnificadas por un desastre podrán acceder a un subsidio adicional en las facturas de agua potable, alcantarillado y aseo.

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La medida fue establecida por el Gobierno mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026 y busca aliviar la carga económica de los hogares afectados por emergencias.

El beneficio está dirigido a familias que ya reciben subsidios para estos servicios y que hayan sido identificadas como damnificadas.

El apoyo podrá aplicarse durante un máximo de seis facturas mensuales. Sin embargo, no será automático para todos los hogares de los estratos mencionados.

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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será el encargado de definir las zonas que podrán acceder al beneficio, el porcentaje del subsidio y el tiempo durante el cual estará vigente.

Por ello, las familias deberán esperar las condiciones específicas antes de asumir que el descuento aparecerá en sus recibos.

El decreto también contempla ayudas para reparar o reconstruir conexiones de acueducto y alcantarillado que hayan resultado dañadas por el desastre.

Las autoridades locales tendrán un papel clave en informar a las comunidades sobre los requisitos, las zonas beneficiadas y desde qué factura comenzará a aplicarse el alivio.

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