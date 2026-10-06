Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Muchas familias saben que existen subsidios de vivienda, pero no todas conocen que estos apoyos pueden estar dirigidos a necesidades diferentes: comprar una casa, mejorarla o incluso construir una vivienda nueva cuando ya se cuenta con un lote propio.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Impuesto predial: Consejo de Estado tumba regla que permitía aumentos desmesurados)

Esta última posibilidad puede resultar especialmente relevante para los hogares de las zonas rurales de Colombia que tienen un terreno, pero todavía no cuentan con una vivienda adecuada. De hecho, el Ministerio de Vivienda registra que 61,2 % de los hogares ubicados en centros poblados y suelo rural disperso presenta algún tipo de déficit habitacional.

En este contexto existe el subsidio para construcción en sitio propio, un aporte económico destinado a familias que cuentan con un lote y buscan levantar allí una vivienda nueva. En la modalidad rural, el beneficio puede alcanzar $122.563.350, equivalentes a 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Lee También

¿Quiénes pueden acceder al subsidio para construir en lote propio?

El primer requisito es precisamente tener un terreno propio. Sin embargo, contar con el lote no es suficiente para acceder al beneficio. El terreno debe estar legalizado y habilitado para construir una vivienda. Además, no puede estar ubicado en una zona de riesgo ni en un área de preservación natural. También debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos.

Otro de los aspectos que deben tener en cuenta las familias es la licencia de construcción, junto con otros requisitos relacionados con las características del grupo familiar y las condiciones particulares del proyecto habitacional.

Esto significa que tener un lote heredado, comprado o recibido por otra vía no implica automáticamente que pueda utilizarse para solicitar el subsidio. El predio debe cumplir las condiciones necesarias para que legal y técnicamente pueda desarrollarse la vivienda.

El alcance del beneficio también tiene una dimensión que va más allá de la construcción de la casa. La ejecución de estos proyectos moviliza mano de obra, materiales, proveedores y servicios locales, lo que genera actividad económica alrededor de las obras y puede favorecer la permanencia de las familias en sus comunidades.

Estos son los requisitos que debe revisar antes de postularse a este subsidio

Para una familia interesada en construir su vivienda en un lote propio, hay varios aspectos que deben estar resueltos antes de avanzar con el proceso:

(Puede interesarle: Cajas de compensación entregarán nuevo subsidio de arriendo en Colombia: así funcionará)

Tener un terreno propio.

El lote debe estar legalizado.

El predio debe estar habilitado para la construcción de vivienda.

No puede encontrarse en una zona de riesgo.

No debe estar ubicado en una zona de preservación natural.

Debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos.

Se debe contar con la licencia de construcción.

También deben cumplirse condiciones relacionadas con el grupo familiar y las características del proyecto. Por eso, antes de iniciar una postulación, no basta con verificar el valor del subsidio. También es necesario revisar que el lote cumpla las condiciones jurídicas, urbanísticas y técnicas exigidas para desarrollar la vivienda.

En el caso de Compensar, la entidad señala que ofrece acompañamiento a las familias desde la postulación hasta la ejecución del proyecto. Ese acompañamiento incluye apoyo en la validación e inscripción al beneficio, además de la articulación con alcaldías y oficinas de planeación municipal y la realización de charlas y convocatorias en los territorios.

La orientación también puede incluir apoyo para estudios de suelos y diseños estructurales, interventoría externa para hacer seguimiento a las obras y diferentes oferentes constructores para facilitar la ejecución del proyecto.

Esto es relevante porque la construcción de una vivienda no termina con la aprobación de un subsidio. El terreno debe ser viable, el diseño debe responder a las condiciones del lugar y la obra requiere seguimiento para que pueda convertirse efectivamente en una solución habitacional.

La experiencia de Compensar en esta modalidad también incluye resultados acumulados durante varios años: “Entre 2019 y 2025, Compensar ha entregado 515 subsidios de construcción en sitio propio y 476 de mejoramiento habitacional”, señaló Miguel Andrés Rodríguez, coordinador de Vivienda de Compensar.

El funcionario agregó que esta experiencia muestra que la combinación entre recursos y acompañamiento puede convertir las oportunidades de acceso a vivienda en proyectos concretos para las familias rurales.

(También puede leer: Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros subsidios tendrán cambios en Colombia)

Para Rodríguez, una vivienda formal y bien construida también representa mejores condiciones para quienes la habitan: “Una vivienda formal y bien construida ofrece un entorno adecuado para las familias. Permite contar con espacios más seguros, adaptados a sus necesidades y con mejores condiciones sanitarias, al tiempo que brinda mayor tranquilidad frente a factores como la exposición climática”, explicó.

Quienes deseen obtener más información sobre este subsidio pueden consultar: https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-de-vivienda/construccion-sitio-propio

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.