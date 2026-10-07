Las cajas de compensación familiar ofrecen subsidios de vivienda que pueden ayudar a los hogares colombianos a comprar, construir o mejorar una vivienda sin tener que devolver el dinero recibido.

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Estos apoyos se entregan mediante los Fondos de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y funcionan como complemento al ahorro y a otros mecanismos de financiación.

El valor del subsidio depende de las condiciones y la ubicación del beneficiario. Para construcción en sitio propio, por ejemplo, puede llegar hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes en un lote rural o hasta 18 salarios mínimos en uno urbano.

En algunos casos, el apoyo puede alcanzar hasta $122 millones. La ayuda no puede superar el 90 % del valor de la vivienda o del costo de construcción o mejoramiento.

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Para acceder, es necesario estar afiliado a una caja de compensación como trabajador dependiente, pensionado aportante del 2 % o trabajador independiente que realice el aporte correspondiente.

Además, el hogar debe tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos en 2026 y no haber recibido previamente determinados subsidios de vivienda.

También existen condiciones relacionadas con la propiedad. En general, los postulantes no pueden ser propietarios o poseedores de otra vivienda en Colombia, salvo excepciones para el terreno donde construirán.

El beneficio puede solicitarse tanto por hogares familiares como por personas que viven solas y cumplen los requisitos.

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