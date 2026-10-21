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El Programa de Subsidio al Aporte en Pensión permite que determinados ciudadanos en el país puedan financiar parcialmente sus cotizaciones al sistema pensional con recursos del Gobierno Nacional.

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Esta iniciativa está dirigida a personas que no cuentan con ingresos suficientes para asumir el pago total de sus aportes y busca facilitar su acceso a la protección social durante la vejez.

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El programa opera mediante un esquema de financiación compartida. Según el grupo al que pertenezca el beneficiario, este debe pagar entre el 60 % y el 80 % del valor de la cotización, mientras que el porcentaje restante es cubierto por el Estado a través del Fondo de Solidaridad Pensional.

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Entre las poblaciones que pueden acceder al subsidio se encuentran los trabajadores independientes, las personas desempleadas, las madres sustitutas o vinculadas al programa FAMI, las personas con discapacidad, los ediles y los concejales. Quienes ingresan al programa cuentan con cobertura frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En caso de fallecimiento del afiliado, sus sobrevivientes pueden acceder a las prestaciones correspondientes, incluido el auxilio funerario, de acuerdo con los requisitos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio pensional?

Las condiciones de acceso varían según la población solicitante. En el caso de los trabajadores independientes y las personas desempleadas, se requiere tener entre 35 y 65 años, acreditar al menos 300 semanas cotizadas al sistema pensional, estar afiliado al sistema de salud y demostrar que no se cuenta con los recursos suficientes para asumir la totalidad del aporte.

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Para realizar la solicitud, estas personas deben presentar una copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %, la historia laboral de Colpensiones expedida durante los últimos tres meses y el certificado de afiliación al sistema de salud, con una antigüedad máxima de un mes. Los trabajadores independientes que cotizan también deben adjuntar el historial de pagos a su entidad de salud.

Por su parte, las madres sustitutas y las personas vinculadas al programa FAMI deben ser mayores de 18 años y menores de 65, acreditar su vinculación a esta modalidad de atención y estar afiliadas al sistema de salud, ya sea como cotizantes, beneficiarias o integrantes del régimen subsidiado. Si cotizan como trabajadoras, sus ingresos no pueden superar un salario mínimo mensual legal vigente. Además, deben presentar una certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o de la asociación correspondiente, expedida dentro de los tres meses anteriores a la solicitud.

Las personas con discapacidad deben cumplir las condiciones de edad, semanas cotizadas y afiliación al sistema de salud. Asimismo, deben acreditar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, mediante un certificado expedido durante los últimos tres años.

En cuanto a los ediles, deben demostrar su condición mediante la credencial E26 de la Registraduría, una certificación expedida por la Secretaría del Concejo y su historia laboral. En el caso de los suplentes, también es necesario presentar la resolución de posesión.

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