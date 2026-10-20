La Alcaldía de Bogotá inició el ciclo de pagos de octubre de 2026 del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), programa que entrega transferencias monetarias a hogares y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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Según la Secretaría Distrital de Integración Social, más de 190.000 hogares recibirán recursos mediante los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación.

Además, más de 270.000 personas acceden a estos apoyos a través de las líneas dirigidas a jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

El programa también contempla a víctimas con pertenencia étnica que cumplan los requisitos establecidos.

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Para este ciclo, el Distrito destinó más de $45.000 millones, mientras que la inversión acumulada durante 2026 supera los $435.000 millones.

Entre los beneficiarios priorizados están los hogares en pobreza extrema, especialmente los clasificados en el grupo A del Sisbén IV, familias con niños de 0 a 6 años y hogares con menores de 7 a 19 años que cumplan las condiciones del componente educativo.

Sin embargo, pertenecer a un grupo del Sisbén no garantiza automáticamente el acceso al subsidio.

Los pagos se realizan de manera escalonada mediante billeteras digitales como Nequi, DaviPlata, dale!, MOVii y Bancamía, además del Banco Caja Social y giros en puntos Efecty.

Para verificar si una persona es beneficiaria, puede consultar los canales oficiales de Integración Social o llamar al 601 380 8330, opción 6. Las autoridades recomiendan verificar la información y revisar las notificaciones enviadas por mensaje de texto.

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