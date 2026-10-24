Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las lluvias intensas que cayeron en la tarde del miércoles 21 de octubre en Ibagué provocaron varias emergencias en el Cañón del Combeima, según reportes oficiales. Las precipitaciones extraordinarias no solo generaron complicaciones en algunos sectores urbanos y rurales, sino que también pusieron en riesgo el sistema de acueducto que abastece a la ciudad.

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De acuerdo con información de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), el incremento repentino del caudal del río Combeima y el arrastre abundante de sedimentos y otros materiales obligaron al cierre preventivo de la bocatoma principal. Esta decisión, plenamente fundamentada en la seguridad del suministro y la integridad de la infraestructura, podría causar interrupciones temporales, variaciones en la presión del agua o dificultades en la prestación del servicio en algunos barrios de Ibagué.

La emergencia climática coincidió con la llamada "creciente súbita" de varias quebradas en el sector, entre ellas la quebrada El Secreto. El desbordamiento de este afluente impactó directamente varias viviendas y provocó el depósito de material rocoso y lodo sobre la vía de comunicación con Villa Restrepo, agravando la situación tanto para los residentes como para quienes transitan por la zona.

El IBAL precisó que la reapertura de la bocatoma y el restablecimiento normal del abastecimiento de agua dependen de una mejoría en las condiciones meteorológicas. Mientras persistan los riesgos asociados a las lluvias y el incremento del caudal, las operaciones seguirán suspendidas para evitar daños mayores e incidentes adicionales. Por este motivo, la empresa recomienda a los habitantes de Ibagué hacer un uso racional y cuidadoso del agua almacenada mientras continúan las labores de evaluación y limpieza.

Cabe resaltar que la empresa no definió específicamente cuánto tiempo se extenderán los inconvenientes en el servicio. Por el momento, solo se ha solicitado la colaboración ciudadana para disminuir el consumo y esperar instrucciones oficiales mientras se busca restablecer la normalidad en el suministro de agua. Toda la información publicada proviene de comunicados de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la bocatoma principal del acueducto de Ibagué fue cerrada tras las lluvias?

El cierre de la bocatoma principal del acueducto de Ibagué obedeció al aumento del caudal del río y al arrastre de material debido a las intensas precipitaciones. Según la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), esta medida preventiva busca proteger la infraestructura y garantizar la calidad del agua, evitando así la entrada de sedimentos y contaminantes al sistema de suministro.

¿Cuánto tiempo puede tardar el restablecimiento total del servicio de agua en Ibagué tras emergencias climáticas?

No existe un plazo claro para el restablecimiento total del servicio, según los avisos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL). La duración depende principalmente de la evolución del clima y de la rapidez con que se pueda limpiar y asegurar la captación de agua en condiciones óptimas de seguridad y calidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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