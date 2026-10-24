Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un asalto de gran magnitud sorprendió a comerciantes y habitantes del centro de Ibagué, luego de que, en la mañana del viernes 23 de octubre, se evidenciara un millonario hurto en la Salsamentaria La Ibaguereña. De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar, el robo ocurrió durante la noche, cuando delincuentes violentaron la infraestructura ingresando por el techo del establecimiento, lo que les permitió apoderarse de una suma considerable de dinero en efectivo y diversos objetos de valor. Este hecho encendió las alarmas entre quienes trabajan en la zona y volvió a poner en el centro del debate la seguridad en el sector.

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La Salsamentaria La Ibaguereña, ubicada sobre la carrera Primera, entre las calles 13 y 14, está muy cerca de la plaza de mercado de La 14, lo que la convierte en uno de los puntos comerciales más transitados del sector. Según la información recopilada en el sitio, los hechos habrían tenido lugar en el periodo comprendido entre las 11:00 p. m. y la 1:00 a. m., aprovechando la soledad del lugar y la falta de vigilancia a esa hora. Al ingresar en la mañana, cerca de las 6:00 a. m., los propietarios se encontraron no solo con la ausencia del dinero y los bienes sustraídos, sino también con daños en las instalaciones y en el sistema de cámaras de seguridad, el cual habría sido manipulado o destruido por los responsables.

La Policía Metropolitana de Ibagué, junto con efectivos de la Seccional de Investigación Criminal, conocida como SIJIN, llegó al sitio para adelantar procesos de inspección y recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos. Aunque los delincuentes habrían dañado el sistema de videovigilancia, las autoridades esperan recuperar información almacenada en los dispositivos afectados, elemento clave para identificar a los implicados. Hasta el momento, el monto total y la cantidad exacta de lo hurtado continúan en evaluación, según los datos recopilados por las autoridades en el comercio afectado. Asimismo, comerciantes del sector expresaron nuevamente su preocupación, advirtiendo sobre la recurrencia de robos mediante el acceso por techos, situación que inquieta de manera particular a quienes poseen negocios en la zona.

¿Cómo ocurrió el robo en la Salsamentaria La Ibaguereña de Ibagué?

El hurto tuvo lugar durante la noche, entre las 11:00 p. m. y la 1:00 a. m., cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento por el techo, aprovechando la falta de personas en el lugar. Los responsables se llevaron dinero en efectivo y otros objetos de valor, causando también daños en la infraestructura y el sistema de cámaras de seguridad, de acuerdo con lo informado por las autoridades y propietarios.

¿Qué avances hay en la investigación del robo millonario en Ibagué?

Después del hallazgo del robo, la Policía Metropolitana de Ibagué y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron inspecciones y recolección de pruebas. Aunque los delincuentes manipularon o dañaron las cámaras de seguridad, las autoridades buscan recuperar grabaciones guardadas en los dispositivos para identificar a los responsables. El monto exacto y la identidad de los autores aún están en proceso de verificación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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