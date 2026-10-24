Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los operativos de registro y control en colegios de Ibagué serán reforzados durante las próximas semanas, como explicó la Alcaldía de la ciudad. El propósito de estas acciones es detectar elementos peligrosos y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas entre los alumnos. En la más reciente jornada, realizada en la Institución Educativa Técnica Bicentenario, participaron la Secretaría de Gobierno, la Policía de Infancia y Adolescencia y gestores de convivencia. En ese contexto, se implementaron requisas y verificaciones dentro de la estrategia llamada ‘Entornos Seguros’.

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Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia, expresó: “En la estrategia intervenimos instituciones educativas a la entrada y salida, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes. Vamos a seguir haciéndolas hasta el final del calendario escolar en noviembre”. Estas intervenciones incluyen revisiones tanto al inicio como al final de la jornada académica, con el objetivo de asegurar que los estudiantes estén protegidos en todo momento y reducir el riesgo de incidentes relacionados con armas blancas o consumo de sustancias prohibidas.

De acuerdo con la información, las requisas y controles no son novedades en los establecimientos educativos de Ibagué. Por ejemplo, en mayo de 2026, la estrategia ‘Entornos Seguros’ se llevó a cabo en la Institución Educativa José Joaquín Flórez, ubicada en la comuna 9; allí, las autoridades realizaron controles preventivos y supervisaron los alrededores del colegio para identificar cualquier situación que pudiera comprometer la seguridad de los menores.

En períodos previos, otras instituciones también han sido intervenidas. Entre ellas están el colegio Leónidas Rubio, el colegio Amina Melendro y el colegio Joaquín París. La Alcaldía reportó que, hacia agosto de 2025, la estrategia ‘Entornos Seguros’ ya había alcanzado a 20 instituciones educativas distintas, reiterando así el compromiso de mantener espacios seguros y controlados para la comunidad escolar. La finalidad concreta de estos operativos es impedir el ingreso de armas cortopunzantes y sustancias ilegales, así como prevenir cualquier otro riesgo para los estudiantes, de acuerdo con información confirmada por las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘Entornos Seguros’ en colegios de Ibagué?

La estrategia ‘Entornos Seguros’, según datos de la Alcaldía de Ibagué y autoridades locales, incluye requisas y verificaciones a la entrada y salida de colegios, buscando garantizar la seguridad de los estudiantes mediante la detección de armas blancas y sustancias psicoactivas. Participan entidades como la Secretaría de Gobierno, la Policía de Infancia y Adolescencia y gestores de convivencia.

¿Cuántos colegios han sido intervenidos en Ibagué por la estrategia ‘Entornos Seguros’?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Ibagué, hasta agosto de 2025, la estrategia ‘Entornos Seguros’ había intervenido en 20 instituciones educativas, realizando controles preventivos y requisas para proteger a los estudiantes de riesgos asociados al porte de armas y el consumo de sustancias psicoactivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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