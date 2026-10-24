Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La administración municipal de Ibagué enfrenta nuevamente movimientos en su estructura de gobierno, específicamente en una de las dependencias clave para el desarrollo rural y la atención a los campesinos de la región. En esta ocasión, Ana María Granada Castaño ha dejado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un cargo que había asumido recientemente, el 21 de agosto, tras la salida anterior de Cristián David Ávila, según la información proporcionada en el comunicado oficial.

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Granada, quien cuenta con formación en ingeniería civil, permaneció aproximadamente dos meses al frente de esta secretaría. Durante este periodo, indicó que sus principales líneas de trabajo serían el mantenimiento de las vías rurales, la construcción de placa huellas —una estructura de concreto que facilita la movilidad en sectores rurales de difícil acceso— y el impulso de proyectos productivos dirigidos a las comunidades campesinas. Resaltó además su interés en establecer diálogos directos con los habitantes rurales, con el fin de mejorar la gestión y responder a las demandas de estos sectores que históricamente se han sentido apartados del centro de las políticas urbanas.

Pese a estos planteamientos iniciales, la salida de Granada ha estado rodeada de varias versiones en la opinión pública local. De acuerdo con la información registrada, algunos sectores han puesto en duda los resultados de su gestión durante estos meses y se habla de posibles diferencias políticas y administrativas al interior de la administración. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una confirmación oficial que precise si estos fueron los motivos determinantes de su salida, por lo que no puede asegurarse una causa específica detrás de esta decisión.

Ante este escenario, la secretaría queda temporalmente sin un responsable titular, a la espera de que la administración municipal designe a una nueva persona que asuma el reto de dar continuidad a los proyectos propuestos y atender las prioridades del sector rural en la capital del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles eran los principales objetivos de Ana María Granada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural?

De acuerdo con la información dada, Ana María Granada priorizó durante su breve gestión el mantenimiento de vías rurales, la construcción de placa huellas y el impulso de programas productivos. Además, señaló su interés en mantener una comunicación directa con las comunidades campesinas para conocer y atender sus necesidades de manera más eficiente.

¿Por qué se producen cambios frecuentes en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué?

Según las versiones que han circulado, la salida de Ana María Granada podría vincularse a cuestionamientos sobre los resultados de su gestión y posibles diferencias políticas y administrativas. No obstante, hasta ahora no existen confirmaciones oficiales de que estos sean los motivos definitivos, y la administración aún debe designar a la persona que liderará la secretaría.

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